Prato, la ‘rivoluzione’ sarà a centrocampo. Commini: "Vogliamo un gruppo competitivo"

Centrocampo quasi completamente rivoluzionato (ma senza nomi ufficiali), conferme per i difensori Monticone e Diana e per il portiere Ricco e nuovo sponsor tecnico, con maglie rinnovate e castello e fiordaliso in evidenza. La prima conferenza ufficiale del Prato, per la stagione 2024-2025 di serie D, non ha certamente soddisfatto i pruriti e le curiosità dei tanti tifosi che da settimane chiedevano a gran voce informazioni ufficiali dal quartier generale biancazzurro e ha aggiunto poco a quel che già era trapelato ufficiosamente. In conferenza il nuovo direttore sportivo, Gianluca Berti, il presidente Stefano Commini e il confermato allenatore Maurizio Ridolfi hanno volutamente scelto di non fare nomi. Oltre alle poche conferme concesse, la certezza è che Bigonzoni non rimarrà a Prato visto che si è fatta avanti la Cremonese.

"Attenderemo, come è giusto che sia, il 1 luglio per iniziare a parlare di cose concrete, con le firme depositate – spiega Berti -. Stiamo allestendo una squadra competitiva e contattando giocatori di prima fascia, con l’intenzione di provare a fare un campionato di vertice. Non amo parlare quando le cose non sono fatte al 100%, con firma nero su bianco. Avevamo preso un giocatore importante, ci ha stretto la mano e si è comportato diversamente, quindi è giusto che vada a giocare altrove, anche perché qui vogliamo solo gente motivata".

Il presidente Stefano Commini prova comunque a rassicurare i sostenitori lanieri e proprio ieri ha incontrato la Zenith Prato per discutere della disponibilità del Lungobisenzio in caso di loro ripescaggio in serie D: "Confermo la mia intenzione di rilanciare. Ho creato uno staff tenico-sportivo a forte matrice pratese e vedo un’alchimia maggiore rispetto alla passata stagione. Quando usciranno i primi nomi si capirà che tipo di squadra stiamo costruendo – aggiunge -. Ho messo a disposizione del direttore sportivo i mezzi per provare a fare un ottimo campionato. Ripartiremo da un’ossatura consolidata, che comprende il tecnico Ridolfi e il suo staff, dopo l’ottimo lavoro svolto nella seconda parte della passata stagione. Il centrocampo sarà il reparto più rivoluzionato".

Fra le novità ufficiali, dunque, il nuovo sponsor tecnico, che sarà Mizuno (invece di Kappa). Confermato anche il ritiro a Porretta Terme, dal 29 luglio al 4 agosto, mentre il ritrovo per i primi test è fissato al Lungobisenzio dal 25 luglio. Mister Ridolfi avrà per la prima volta la possibilità di partire con una squadra plasmata sulle sue volontà: "Cerco giocatori duttili, in grado di proporre più moduli. Di base rivedremo la difesa a tre, che però potrà anche passare a quattro in alcune circostanze. Sulle corsie laterali vorremmo inserire le quote, ragazzi del 2006 di un certo livello che dovrebbero arrivare da Empoli e Fiorentina", spiega il tecnico del Prato.

