Prato, nuove partenze. Saluta anche Marigosu

Le porte in casa Prato continuano ad essere estremamente girevoli. Già, perché dopo l’addio di Riccardo Moreo, la società del presidente Stefano Commini ha annunciato nella giornata di ieri altre due partenze, entrambe in seguito ad un accordo con i calciatori in questione per rescindere consensualmente i contratti in essere. Oltre alla separazione con il laterale mancino classe 2005 Sandro De Ferdinando, che ha chiuso la sua esperienza in biancazzurro con un bottino di tre presenze (una in coppa e due in campionato), ecco quella certamente più rumorosa con Federico Marigosu. Arrivato la scorsa estate dopo l’esperienza con indosso la maglia del Trapani, il 23enne in questa prima parte di annata ha totalizzato 13 presenze in campionato, senza riuscire mai ad incidere, condizionato anche dal difficile recupero dalla polmonite che lo ha colpito dopo il ritiro a Porretta Terme. Con l’innesto di Mattia Cozzari, lo spazio per Marigosu si era drasticamente ridotto: da qui la richiesta di poter lasciare Prato. Prosegue insomma il restyling della rosa da parte dei lanieri, che piazzeranno altri colpi in entrata per bilanciare le uscite. Sicuramente andrà fatto qualcosa in attacco, alla luce degli addii di Moreo e Alessandro Romairone. Nel frattempo, continua l’avvicinamento alla sfida di domani (calcio d’avvio alle 14.30) sul campo del Progresso. Un appuntamento, quello valido per la 16ª giornata del girone D di serie D, da non sbagliare per Remedi e compagni, che hanno l’occasione di guadagnare altre posizioni in classifica, allontanando così la zona playout. Capitolo biglietti: la società bolognese ha comunicato che l’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti sarà possibile solo nel giorno della partita presso la biglietteria dello stadio, aperta dalle 13.30.

Francesco Bocchini