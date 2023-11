Derby da incubo per il Prato: la Pistoiese si impone per 3-1

Prato, 15 novembre 2023 - “Fango e acqua non possono fermare una città abituata a non mollare”. Con questo unico, grande striscione, la curva del Prato ha accompagnato il derby. Un derby che però è risultato oltremodo indigesto ai padroni di casa, sconfitti per 3-1 e fermi in zona play out con soli 12 punti nel girone D di serie D. Avvio shock per i biancazzurri, con la Pistoiese che beneficia al 1’ di un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Gemignani. Dal dischetto Trotta non lascia scampo a Balducci.

Al 17’ gli arancioni trovano anche il raddoppio con Chrysovergis che raccoglie il pallone sulla trequarti dopo un dubbio intervento su De Pace e si presenta a tu per tu con Balducci, fulminandolo sul primo palo. Al 29’ arriva la pronta reazione del Prato: azione insistita che porta alla conclusione da fuori area Cela, pallone deviato che finisce sui piedi di Addiego Mobilio proprio in area piccola e per l’attaccante di casa è un gioco da ragazzi superare Valentini e accorciare le distanze. E’ purtroppo solo un fuoco di paglia, visto che al 32’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Salto trova l’angolo basso alla destra di Balducci e infila di testa il 3-1 che restituisce ossigeno alla formazione ospite.

Nella ripresa i padroni di casa cambiano modulo e aumentano l’arsenale offensivo, rendendosi subito pericolosi con un tiro cross di Stickler di poco alto sopra la traversa. Ci prova al 57’ anche D’Agostino con un bel colpo di testa troppo centrale per impensierire Valentini. Al 65’ Marangon prova a suonare la carica con una conclusione insidiosa da fuori area ben deviata in corner dall’estremo difensore ospite. Due minuti dopo sugli sviluppi di un corner Tedesco alza troppo la mira di testa da buona posizione.

Al 75’ doppia occasione per il Prato con il colpo di testa di Angeli, respinto male da Valentini, che favorisce il tap-in di Tedesco, ancora una volta però addosso al portiere della Pistoiese. Al 78’ la punizione insidiosa di Marangon sibila a lato di pochi centimetri. Non è serata per i lanieri. All’80’ anche Addiego Mobilio tenta l’azione personale sulla destra e arriva al tiro senza impensierire il portiere arancione. All’88’ D’Agostino con un guizzo tenta di riaprire il match, ma è bravo Valentini in tuffo ad alzare sopra la traversa. Fiaschi sul fronte opposto rischia di calare il poker dopo aver rubato palla al limite dell’area. E’ l’ultimo brivido del match, che si chiude con la netta vittoria della Pistoiese e col Prato che esce fra i fischi e pesantemente contestato dai suoi tifosi.

Prato-Pistoiese 1-3, il tabellino

PRATO (4-3-3): Balducci; Casucci (86’ Oliverio), De Pace (D’Agostino), Angeli, Stickler; Cela, Gemignani (86’ Piccoli), Trovade (46’ Marangon); Addiego Mobilio, Tedesco, Limberti (46’ Vitale). All. Novelli.

PISTOIESE (3-4-1-2): Valentini; Pertica (65’ Goffredi), Chiesa, Salto; Di Mino (78’ Nardella), Caponi, Silvestro, Chrysovergis; Diodato (84’ Fiaschi); Costa, Trotta (59’ Davi). All. Consonni.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Reti: 1’ (r) Trotta, 17’ Chrysovergis, 29’ Addiego Mobilio, 32’ Salto.