Prato, rialzarsi subito. Arriva il Tuttocuoio. Primo derby toscano

Vietato sbagliare per il Prato, che nel pomeriggio odierno (calcio d’avvio fissato alle 15) sfida al Lungobisenzio il Tuttocuoio. Si tratta del primo derby toscano di questa stagione per i biancazzurri, reduci da una settimana non facile dopo il brutto scivolone rimediato in quel di Sasso Marconi. La partita contro la formazione neroverde diventa già fondamentale: non tanto per la classifica (comunque deficitaria al momento), quanto per la fiducia e per l’ambiente. I tifosi hanno contestato la squadra domenica scorsa e anche la società non vuol più dover assistere a prestazioni tanto negative, specie a livello di atteggiamento.

Questo è stato uno dei punti su cui ha battuto di più sia mister Maurizio Ridolfi (la cui posizione, per bocca del direttore sportivo Gianluca Berti, è assolutamente salda nonostante la partenza stentata) sia la dirigenza laniera in questi giorni, durante i quali Remedi e compagni hanno effettuato delle sedute extra. Un modo non solo per migliorare la condizione atletica (a Sasso Marconi, il Prato è apparso più indietro rispetto agli avversari), ma anche per stare insieme e compattarsi in vista della battaglia di oggi, in occasione della quale è attesa una pronta reazione dei padroni di casa.

Al Lungobisenzio arriva il Tuttocuoio, che da neopromossa nelle prime quattro giornate del girone D di serie D ha conquistato sei punti (uno in più dei lanieri), frutto di due affermazioni interne, oltre alle quali sono arrivati due ko esterni, entrambi comunque di misura. Nell’ultimo match disputato, i pisani hanno avuto la meglio per 2-1 della Sammaurese, grazie alle reti di Sansaro e Massaro. Il secondo al momento è il miglior cannoniere della sua compagine con due sigilli all’attivo. Fra gli elementi di spicco ecco il difensore Damian Salto, che nella passata annata ha indossato la casacca della Pistoiese, andando peraltro a segno nel derby d’andata (vinto per 3-1 dagli arancioni).

Per Aldo Firicano, tecnico del Tuttocuoio, sarà una gara particolare, in quanto il tecnico ha guidato il Prato nella seconda parte della stagione 2020/21, prendendo il posto dell’esonerato Vincenzo Esposito e collezionando 18 panchine, con uno score di sette successi, altrettanti pareggi e quattro sconfitte. Un bottino che non gli fu sufficiente per la riconferma: sicuramente sarà motivato a farsi rimpiangere e a provare a giocare un brutto scherzo ai lanieri. Per quanto concerne le formazioni, nello scorso incontro l’ex allenatore fra le altre di Carrarese e Sangiovannese ha schierato il seguente undici dal primo minuto: Carcani, Haka, Lorenzini, Moretti, Salto, Veron, Sansaro, Fino, Massaro, Benericetti, Bardin. Dall’altra parte Ridolfi potrebbe riproporre Matteucci in difesa e pensare ad un cambio in attacco rispetto a Sasso Marconi (quando in avanti partirono Romairone e Barbuti). Capitolo biglietti: sono in vendita sino alle 15.30 e si possono acquistare sul sito www.vivaticket.it, in uno dei punti vendita Vivaticket o al botteghino dello stadio in via Firenze (dalle 10.30 in poi).

Francesco Bocchini