Prato-Sasso Marconi. "Grandi aspettative dai nuovi innesti»

Obiettivo continuità per il Prato. I lanieri vogliono bissare il successo ottenuto domenica scorsa contro la Sammaurese, sfruttando soprattutto il fatto di essere ancora di scena allo stadio Lungobisenzio. In occasione della ventunesima giornata del girone D di serie D, i biancazzurri ospitano oggi (calcio d’avvio alle 14.30) il Sasso Marconi, che in classifica ha appena un punto in meno rispetto a Remedi e compagni. Qualche problema d’infermeria per mister Marco Mariotti, che dovrà rinunciare – oltre al lungodegente Filippo Gemmi e a Roberto Scarafoni (con quest’ultimo che dovrebbe rientrare in gruppo nel giro di massimo due settimane) – a Gabriel Preci e a Edoardo Giusti. Il che significa che il tecnico romano dovrà pescare dalla propria rosa un’altra quota da lanciare in campo dal 1’, spostando Francesco Limberti in posizione di terzino destro. "Giusti e Preci hanno un buon bagaglio tecnico, ma purtroppo soffrono di continui acciacchi fisici e questo diventa un problema – il commento dell’allenatore del Prato – Abbiamo due/tre alternative (Alessandro Rossi pare il favorito per una maglia da titolare, nda): sono certo che chiunque sceglierò farà bene".

La buona notizia è il recupero di Riccardo Barbuti, che nel 2025 non ha ancora messo piede in campo in gare ufficiali. "Ha ripreso ad allenarsi con la squadra nella giornata di venerdì ed è a disposizione". Come a disposizione sono gli ultimi rinforzi, Luca Innocenti e Davide Di Stefano. "Intanto, questi due nuovi innesti hanno dato una scossa in settimana. E quando non c’è calma piatta in gruppo è sempre un bene, perché questo aiuta la squadra a giocare la domenica con la garra giusta. Per quanto concerne Innocenti, lo conosco da anni: è un ragazzo dalle grandi potenzialità, di passo, che mette in campo qualità e quantità. Di Stefano invece - ha continuato Mariotti - l’ho allenato ad inizio stagione all’Albenga. Per lui parlano numeri: è stato il miglior assistman del girone d’andata del raggruppamento A. Sa calciare molto bene le punizioni e in generale credo sia un elemento che ci mancava. Abbiamo aspettative alte".

Riguardo il match odierno, Mariotti ha speso parole importanti per la compagine gialloblù, capace all’andata di mandare ko il Prato con il risultato di 2-1 nonostante l’inferiorità numerica per circa 70 minuti. "Affrontiamo una compagine tosta, che rispetto al match d’andata però non avrà Serigne Deme, passato alla Juventus Next Gen, e anche Yaya Jassey potrebbe non esserci per problemi fisici. In compenso i gialloblù recuperano Geroni, che è fortissimo. Il Sasso Marconi è un avversario da prendere con le pinze, che si schiera con il nostro stesso modulo (4-3-1-2, nda) e che in avanti può contare su due punte molto fisiche. Sarà fondamentale il nostro atteggiamento. La squadra si è allenata bene in settimana e contro il Lentigione abbiamo mostrato una grande reazione nella ripresa, tenendo la porta inviolata ancora una volta durante la mia gestione. Per cui sono estremamente fiducioso".

Francesco Bocchini