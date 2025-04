Prato sconfitto 3-1 dal Cittadella Vis Modena: quarta sconfitta interna consecutiva

Prato

1

Cittadella Vis Modena

3

PRATO (3-4-1-2): Gariti; Videtta (dal 69’ Mazza), Conson, Galliani (dall’84’ Diana); Ciavarelli (dal 69’ Giusti), Azizi (dal 69’ Iuliano), Remedi (dal 71’ Rossi), Girgi; Di Stefano; Cozzari, Pereira. All. Mariotti.

CITTADELLA VIS MODENA (3-4-2-1): De Fazio; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti, Teresi (dal 92’ Berziga), Mandelli, Martey (dal 78’ Sardella); Sala (dal 64’ Guidone), Osuji; Formato (dall’84’ Bertani). All. Gori.

Arbitro: Giovanni Nonnato di Rovigo.

Note: Circa 200 spettatori. Ammoniti Cozzari, Iuliano, Pereira. Recupero 6’ st.

Marcatori: Pereira al 19’, Formato al 52’, Osuji al 66’, Guidone all’82’.

Sprofondo Prato. Arriva la quarta sconfitta di fila interna. Stavolta a fare festa al Lungobisenzio è il Cittadella Vis Modena, che ribalta la rete di Pereira e si impone 3-1, trascinato dai sigilli di Formato, Osuji e Guidone. Per il secondo match consecutivo la Curva Ferrovia resta vuota: solo una decina di spettatori presenti. Questo a causa della protesta degli ultras, che restano fuori dallo stadio e affidano la loro voce a uno striscione: "Siamo al chiosco. Hai venduto?", il messaggio rivolto al presidente Stefano Commini, assente però dagli spalti. Venendo alla cronaca, dopo appena un minuto e mezzo gli emiliani sfiorano il vantaggio: il servizio di Teresi per Osuji è perfetto, ma il numero 21 non inquadra il bersaglio grosso dal centro dell’area avversaria. Ci prova anche Sala al 10’, ma Gariti non si fa sorprendere. La risposta dei lanieri sta in una percussione di Pereira, la cui conclusione viene bloccata da De Fazio. L’estremo difensore degli ospiti non può invece nulla al 19’: il traversone di Cozzari viene deviato sottomisura di tacco da Pereira, che brucia Fort e firma l’1-0.

I locali rischiano di incassare l’immediato pareggio, ma per loro fortuna il destro di Teresi termina di poco fuori. Le occasioni in favore della truppa di Gori si sprecano: al 36’ il cross di Osuji viene impattato di testa da Formato, che spedisce la sfera sul fondo di un niente. E’ l’ultima emozione della frazione d’apertura, che va in archivio con la formazione di Mariotti in vantaggio.

La ripresa comincia nel peggiore dei modi per i biancazzurri. Già, perché al 52’ il Cittadella Vis Modena impatta il risultato: Gariti non è perfetto nel respingere la zuccata ravvicinata di Ousji e per Formato è un gioco da ragazzi siglare con un tap-in l’1-1. Dopo una punizione insidiosa di Di Stefano, Gori inserisce Formato, che è subito incisivo: al 66’ imbecca Osuji, che si gira e trafigge un Gariti che ha grosse responsabilità. Boccaccini sfiora l’autogol sul traversone di Remedi, poi quadruplice cambio per Mariotti, che lancia Giusti, Mazza, Iuliano e Rossi. Le sostituzioni però non sortiscono gli effetti sperati. Anzi, gli emiliani calano anche il tris: all’82’ Guidone di testa sfrutta l’assist di Sardella e manda in visibilio i suoi. E’ notte fonda per il Prato.

Francesco Bocchini