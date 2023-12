Prato, tra i pali arriva Ricco. Riprendono gli allenamenti

Sono ripresi gli allenamenti del Prato e continua a muoversi il mercato di riparazione. La società ieri ha comunicato il tesseramento del portiere Jacopo Ricco (nella foto) fino al 30 giugno 2024. L’estremo difensore, classe 2003, nato calcisticamente nelle giovanili di Scandicci, Prato e Fiorentina ha collezionato 62 presenze nel campionato di serie D con le maglie di Aglianese, Pianese e Pistoiese, società per la quale è stato tesserato nella prima parte della stagione. Di conseguenza è quasi certa, anche se manca l’ufficialità, la partenza del portiere Balducci, finito dietro Fogli nelle gerarchie del tecnico biancazzurro Raffaele Novelli e desideroso di trovare una piazza dove potersi esprimere da protagonista. Da segnalare che, per il momento almeno, tutto sembra immutato dalle parti del Lungobisenzio. La sparata del presidente Stefano Commini, che subito dopo la gara persa col Corticella aveva messo in seria discussione l’operato del direttore generale Ivano Pastore, del direttore sportivo Riccardo Bolzan e dell’allenatore della prima squadra, non sembra aver portato a provvedimenti concreti nell’immediato. Tutti restano al loro posto e continuano a lavorare per salvare il salvabile di una stagione iniziata certo non nel migliore dei modi. Tornando al mercato, sembra molto ben avviato, per non dire già definito, lo scambio con il Lentigione per inviare in Emilia Romagna il laterale sinistro in quota (classe 2004) Riccardo Casucci e per prendere al suo posto, nello stesso ruolo, Simone Bonetti. Bonetti in serie D ha sempre giocato con il Lentigione, mettendo a referto 8 presenze nella stagione 2021-22, 28 presenze nella stagione 2022-23 e 11 presenze in questa prima parte dell’anno. Molto probabile che a gennaio anche il centrocampista classe 2004 di proprietà dell’Empoli, Edoardo Cecchi, che da tempo si allena coi biancazzurri, sia tesserato. Fra i partenti, da segnalare il probabile addio del difensore Vitale (classe 2005). Oggi altra doppia seduta di allenamento, dopo quella di ieri, per il Prato, che sarà al Lungobisenzio anche domattina. Poi qualche giorno di sosta per Capodanno. Gli allenamenti, in vista della sfida del 7 gennaio, al Lungobisenzio, con il Carpi, riprenderanno martedì prossimo.

L.M.