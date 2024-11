Prato Un’altra matricola. E un’altra occasione

Dopo la Zenith, ecco un’altra matricola sulla strada del Prato. In occasione della 14ª giornata del girone D di serie D, i biancazzurri affronteranno domenica (calcio d’avvio fissato alle 14.30) la Cittadella Vis Modena, società neopromossa in categoria, che fino a questo momento si sta ben comportando. Lo testimonia l’ottavo posto (assieme al Tuttocuoio) a quota 17 punti, frutto di cinque successi, due pareggi e sei sconfitte. Dopo una partenza scoppiettante, contraddistinta da tre affermazioni nelle prime quattro uscite, la compagine guidata da mister Francesco Salmi (ovviamente confermato dalla scorsa annata) ha rallentato, perdendo fra le altre anche con la Zenith.

Nelle ultime sei gare, la squadra emiliana ha raccolto solo una vittoria, a fronte di tre ko (quattro se si considera anche quello contro il Lentigione che ha significato eliminazione dalla Coppa Italia di serie D) e due pareggi. Sul campo amico, lo stadio Allegretti, la Cittadella Vis Modena ha finora avuto un andamento assolutamente negativo, contraddistinto da ben cinque sconfitte e un pareggio. Insomma, per il Prato sembrano eccome esserci i margini per tentare un colpaccio.

In difesa, i lanieri dovranno prestare particolarmente attenzione a Marco Guidone, che con sette gol all’attivo occupa la seconda posizione nella classifica marcatori del girone D assieme al compagno di reparto Alberto Formato, che tuttavia non ci sarà domenica a causa della squalifica rimediata dopo il rosso diretto arrivato nel finale di gara sul campo del Progresso. Come anticipato nei giorni scorsi, il Prato dovrebbe presentarsi a Modena senza Roberto Marino, prossimo a salutare la compagnia, ma con il centrocampista classe ‘95 Federico Pizzutelli in più nel motore, dato che l’ex Ragusa si sta allenando con il resto del gruppo e aspetta solo di essere ufficializzato. Capitolo biglietti: ai sostenitori biancazzurri sono stati riservati 200 tagliandi acquistabili, fino a loro esaurimento e previa esibizione di documento di identità, esclusivamente presso il botteghino dello stadio Lungobisenzio in via Firenze, oggi dalle 10.30 alle 18.30 e domani dalle 10.30 alle 15.

Francesco Bocchini