Prato-Zenith: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori al Lungobisenzio

Gariti 5: Nel primo tempo è attento sulla conclusione di Sala, così come è attento nelle uscite alte. Nella ripresa però non è perfetto in occasione della rete di Formato. Decisamente colpevole su quella di Osuji.

Videtta 6: Si guadagna la sufficienza con una prestazione senza particolari macchie. (Dal 69’ Mazza sv).

Conson 6: Preciso negli interventi. Come accaduto contro la Zenith, è il più affidabile del reparto arretrato.

Galliani 5,5: E’ protagonista in negativo sull’1-3 di Guidone, che gli scappa alle spalle e trafigge di testa Gariti. (Dall’84’ Diana sv).

Ciavarelli 5,5: Sul suo lato agisce un brutto cliente come Martey, ma non sfigura. I primi due gol degli avversari nascono però dalla sua fascia di competenza. (Dal 69’ Giusti sv)

Azizi 5: Un fantasma in campo. (Dal 69’ Iuliano 6: lotta come un leone, ma non riesce a graffiare).

Remedi 5,5: Un suo errore velenoso in uscita per poco non costa il gol al Prato nel primo tempo. E non è l’unica sbavatura. (Dal 71’ Rossi sv).

Girgi 5,5: Davvero poco efficace in fase spinta. E anche in difesa non convince.

Di Stefano 5,5: Un paio di spunti nella ripresa e poco altro.

Cozzari 6: Firma l’assist per l’1-0 di Pereira. E’ l’unico squillo degno di nota della sua gara.

Pereira 6: Splendido il sigillo con cui sblocca il risultato. Per il resto, azioni personali che non portano ad alcunché.

Mariotti 4,5: Altra figuraccia al Lungobisenzio. Gli esperimenti iniziali non danno risposte confortanti.