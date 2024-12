Premio internazionale ’Le Velo’. Nazionale di San Marino celebrata in Toscana

C’è anche la Nazionale di San Marino tra i premiati del Premio internazionale ‘Le Velo’, giunto alla 27esima edizione da un’idea di Riccardo Nencini e Leonardo Manzani. A ritirare il premio, ieri sera a Scarperia, in Toscana, sono stati il collaboratore tecnico del commissario tecnico Roberto Cevoli, Leandro Vessella e il team manager Michele Raschi. "Una delle belle storie di questo 2024 – si legge nella motivazione del Premio – Ultima (con l’Eritrea esclusa) nel ranking Fifa, con 1 vittoria, 9 pareggi e 196 sconfitte nelle gare ufficiali disputate dal 1990 ad oggi, disputa uno strepitoso girone nella Lega D della Nations League, con due vittorie (la prima dopo 20 anni) ed un pareggio, che consentono di ottenere la promozione diretta nella Lega C. Una favola di Davide e Golia in salsa moderna che apre le porte magari a nuovi obiettivi".