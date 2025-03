Premio Robur 2024. Il Club Fedelissimi assegna il riconoscimento a D’Aversa: "Passione e determinazione parole chiave di questa città»

"Si è distinto per la sua generosità e per l’attaccamento alla maglia, sempre onorata e rispettata, entrando così nel cuore dei tifosi che hanno apprezzato il suo spirito battagliero e il suo amore per la Robur": queste le parole riportate nella targa che il presidente dei Fedelissimi, Lorenzo Mulinacci, ha consegnato mercoledì sera, a Roberto D’Aversa, il Premio Robur 2024. Alle loro spalle un video con le immagini dell’attuale tecnico dell’Empoli con la casacca bianconera. Immagini che il mister ha stampate nella testa e nel cuore.

"Vi ringrazio per la splendida serata – ha detto D’Aversa – che mi ha fatto tornare a rivivere i quattro anni da calciatore vissuti a Siena, i più belli della mia carriera. Mi ha fatto piacere ricevere questo premio soprattutto per la motivazione. Ai miei giocatori, oggi che sono allenatore, cerco di trasmettere quanto sia importante onorare la maglia e impegnarsi per i colori che rappresentano. Dove possono esserci limiti tecnici, dove il valore dell’avversario può essere maggiore, serve scendere in campo con passione e determinazione. Quelle che la città di Siena ha sempre trasmesso a noi. Sia in casa che in trasferta respiravamo un’atmosfera unica".

D’Aversa ha giocato nella Robur per quattro stagioni, dal 2003 al gennaio 2007, collezionando 84 presenze e una rete. "Mi dispiace vedere oggi la squadra e la città che più mi hanno dato da calciatore in Serie D – ha commentato –. Mi auguro quindi che il futuro possa migliorare per tutti: per me, visto che in questo momento sono in una posizione di classifica che non mi fa dormire tranquillamente, per la Robur e per tutti i suoi tifosi. Quello che mi ha dato Siena non lo dimenticherò mai e nessuno potrà mai cancellalo".

Durante la serata, il Siena Club Fedelissimi ha consegnato un riconoscimento anche al massaggiatore bianconero Ezio Targi, per la sua lunga militanza nello spogliatoio bianconero: ‘Passano i giocatori, passano gli allenatori, passano i presidenti. Ezio Targi sempre presente’, la scritta sulla targa che gli è stata consegnata. Un’emozione, per Ezio, anche ritrovare Roberto D’Aversa: i due si sono stretti in un forte abbraccio. Presente al Club anche Lamberto Magrini e il suo staff, in rappresentanza del Siena Fc.