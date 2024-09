Premio Rocco, che show. Maldini nel solco di Nereo

Grandi firme alla consegna dei premi nazionali e cittadini ‘Nereo Rocco’. L’Aula magna di Coverciano era gremita anche con illustri personaggi. Tre le ‘stelle’ della serata: Paolo Maldini, bandiera del Milan; Beppe Marotta presidente dell’Inter; Marco Bucciantini opinionista di Sky, che hanno ricevuto il premio nazionale alla carriera.

Tanti gli aneddoti, le curiosità ma l’emozione più grande è arrivata con una foto proiettata sullo schermo di Cesare Maldini, papà di Paolo, insieme a Nereo Rocco e Ferruccio Valcareggi. Maldini con la sua eleganza e signorilità ha sottolineato la forza del passato, ma evidenziando che bisogna sempre avere lo sguardo rivolto al futuro. Marotta e Bucciantini hanno ricevuto tanti applausi. Michael Kayode e Gaetano Castrovilli, premiati anche loro, hanno mandato un video messaggio per ringraziare la giuria della scelta.

Riconoscimenti ‘Città di Firenze’ per l’atletica a Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri. Premio speciale a Us Affrico per gli eccellenti risultati sportivi. Diavoli d’argento alla Lastrigiana campione d’Italia Juniores, all’arbitro Niccolò Monti, al commercialista della Figc-Lnd Francesco Sisani e al talent scout Michele Fratini. L’evento è organizzato dalla Settignanese, sotto la regia del presidente Maurizio Romei e del suo staff. Preziosa collaborazione per i filmati di Marco Mordini di Tvl Toscana. Tra i presenti per il Comune: Perini, Vicini, Giorgetti, Guccione; per la Figc-Lnd Bellocci, Brogi. Mangini e Matteini; insieme a Giampaolo Marchini presidente Ordine dei Giornalisti della Toscana, Francesco Franchi, il senatore Paolo Marcheschi, Innocenzo Mazzini, Furio Valcareggi e tanti altri personaggi.

Francesco Querusti