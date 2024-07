Prende forma il Viaccia . Conferme e volti nuovi

Va via via componendosi la rosa del Viaccia per il prossimo campionato di Promozione. I biancorossi, dopo la salvezza ottenuta nella passata stagione, saranno l’unica squadra pratese a tenere alta la bandiera della città in questo difficile campionato. Di conseguenza i dirigenti si stanno attrezzando per rinforzare la rosa a disposizione del neo allenatore, Andrea Bellini, fra conferme e nuovi acquisti. Fra i volti nuovi da segnalare il ritorno a Viaccia, dopo alcune stagioni da protagonista a centrocampo fra il 2009 e il 2013, di Mirko Picchianti, reduce dall’esperienza al Maliseti Seano. Sempre in tema di ritorni, stavolta per rinforzare il reparto offensivo, anche Salvatore Del Re tornerà a calcare il terreno del "Ribelli". Sono assolutamente volti nuovi, invece, il difensore duttile Gabriele Nocentini (in foto), classe 2004, e il centrocampista Daniele Bini, classe 2003, entrambi provenienti dal Lanciotto. Fra le conferme risulta invece trovato l’accordo per far rimanere a Viaccia il centrocampista Pablo Michelozzi, al suo terzo anno in biancorosso. Quella di Michelozzi si aggiunge alle conferme del difensore Lorenzo Maiolino e dei portieri, Diego Biancalani e Erik Oliva Diaz (classe 2006). Dalla Junores verranno aggregati alla prima squadra Fabio Caca (classe 2004) e Niccolo Bellucci (classe 2005), mentre salirà in prima squadra direttamente dagli Allievi Leonardo Hisely (classe 2007).

L.M.