Presentato il nuovo allenatore del Poggibonsi. Il battesimo di Baiano: "Dipende tutto da noi»

Francesco Baiano ha varcato ieri dopo le 17 la soglia della sala stampa dello stadio Stefano Lotti. Al termine dell’allenamento di metà settimana, il primo confronto con i media da tecnico dei Leoni. "Le sensazioni iniziali sono buone – afferma – perché il gruppo mi ha accolto nel migliore dei modi. E così anche il direttore sportivo e il direttore generale, oltre al presidente. Il collettivo mi è apparso dispiaciuto e d’altro canto è comprensibile: è stato esonerato un mister che negli ultimi anni si è distinto per gli ottimi risultati con questi colori". Adesso, più che mai, contano i punti da conquistare: "Ritengo che questa squadra possa fare qualcosa in più. Tutti insieme possiamo uscire da questa situazione. Siamo attesi da un mini torneo di otto gare. Partiamo con un vantaggio di due punti, da difendere, nei confronti delle rivali dirette. Tutto dipende da noi".

Quesito d’obbligo in merito alla conoscenza conoscenza degli effettivi... "Tre dei componenti della rosa hanno già lavorato con me e sanno quello che chiedo. Al di là di tale aspetto, credo di essere al corrente di pregi e difetti del team. Non sono arrivato ‘al buio’, ho visto giocare il Poggibonsi. Così come ho assistito alla sfida a Livorno dell’Orvietana, nostra prossima avversaria. Una rivale alla quale dedicare la massima attenzione per l’incontro di domenica. Anche contro la capolista amaranto, l’Orvietana ha saputo salire alla ribalta per una prestazione di valore, nonostante la sconfitta. Cerchiamo di individuare un vestito adatto a livello tattico".

Un accordo, tra Francesco Baiano e il Poggibonsi, da qui all’epilogo della stagione... "Non abbiamo parlato del futuro e di una eventuale prosecuzione del legame. Fondamentale è il presente, con l’impegno da mettere in campo per l’obiettivo salvezza da raggiungere. Questo organico non era certo stato costruito con l’ idea di evitare la retrocessione. Però talvolta – conclude Baiano – occorre anche togliersi gli abiti della festa".

