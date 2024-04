Presi tre punti di platino. Riaperta la corsa salvezza

real forte querceta

2

sansepolcro

0

REAL FORTE QUERCETA: Gatti; Pecchia (36’ st Meucci), Giubbolini, Bucchioni (42’ st Betti), Maccabruni, Masi, Michelucci, Giuliani, Pegollo, Flores Heatley (34’ st Gabrielli), Podestà (45’ st Lepri). All. Francesco Buglio.

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Distasio; Mariucci, Grassi, Gorini (34’ st Pauselli), Borgo, Fremura (40’ st Orlandi), Mezzasoma, Brizzi ( 4’ st Pasquali), Ferri (29’ pt Essouussi), Piermarini (10’ st Buzzi). All. Fabio Catacchini.

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale.

Marcatori: 14’ pt Flores Heatley, 27’ Pegollo.

Note: ammoniti Pecchia, Buzzi, Giubbolini.

FORTE DEI MARMI – Tre punti per allontanare la paura e riaprire la corsa salvezza. Il Real Forte Querceta supera il Sansepolcro in un delicatissimo scontro diretto e ritrova una vittoria che mancava da fine febbraio. 2-0 il risultato dei versiliesi, bravi a indirizzare da subito la gara con le reti nella prima mezz’ora di Flores Heatley e Pegollo. Poi tanta gestione e una porta che finalmente torna inviolata.

La cronaca. Buglio rilancia il tridente pesante, con Podestà a supporto di Flores Heatley e Pegollo. Pecchia scala sulla linea dei difensori, con Bucchioni chiamato a fare le veci di Gemmi. Il piano del Real di partire forte e sfruttare l’effetto sorpresa si attua alla perfezione perché, dopo un brivido iniziale, i versiliesi sbloccano la gara al primo affondo: Pegollo trova il corridoio giusto per Flores Heatley che, grazie a una deviazione, supera Distasio per il suo secondo gol stagionale. Il Vivi Altotevere Sansepolcro accusa il colpo e presta il fianco alle ripartenze: in una di queste, al 27’, si concretizza il raddoppio locale: questa volta è Podestà a vestire i panni dell’assist man, il diagonale di Pegollo è implacabile e vale il 2-0. Ospiti mai in gara e Real Forte Querceta padrone del campo. Catacchini prova a raddrizzare la contesa attingendo alla panchina ma anche nella ripresa è il Real Forte ad avere le occasioni migliori con lo scatenato Pegollo che prima sbaglia a tu per tu con Distasio (con la panchina che reclama un rigore per una spinta sull’attaccante), poi perde il duello con l’estremo difensore ospite, bravissimo a opporsi allo scavetto del capitano versiliese.

E il Vivi Altotevere Sansepolcro? Qualche timido segnale di risveglio arriva a metà ripresa, con una pressione costante nella metà campo avversaria. Ci prova Mezzasoma da fuori area ma Gatti respinge. Finale tranquillo, senza altri scossoni. Il Real Forte sale a 26 punti, accorcia sul Sansepolcro, fermo a 28, ma è ancora fuori dai playout a causa della vittoria esterna dell’Orvietana (sono 8 i punti di distanza tra le due, il minimo consentito per attuare le forbice). "Serviva vincere e l’abbiamo fatto. Adesso andiamo a Grosseto a giocarcela" è il commento di Buglio a fine gara.

Michele Nardini