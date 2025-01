Pressing su Mignani e Ongaro. Il diesse Cutolo prende tempo

Archiviata la brutta sconfitta interna con il Pineto e confermata la fiducia nel tecnico Troise, bersagliato da gran parte della tifoseria dopo il misero punto ottenuto nelle due partite consecutive in casa che hanno aperto il 2025, il direttore amaranto Cutolo torna a concentrarsi sul mercato per provare a portare in dote al tecnico e alla squadra quegli innesti di cui le ultime gare hanno ribadito la necessità.

In attacco serve almeno un elemento: la squadra non segna su azione dal 4-2 alla Pianese dello scorso 15 dicembre e lo ha fatto solo con Pattarello, autore di tutti i gol degli amaranto dell’ultimo mese. Occorre trovare qualcun altro che centri la porta con regolarità e i nomi in lista sono sempre quelli di Mignani, che proprio in quella partita segnò una doppietta a Trombini, e di Ongaro del Novara.

Entrambi sono andati in gol in quest’ultimo turno e questo non facilita le trattative. Per il giovane numero 9 bianconero, salito a quota nove reti in campionato, il ds dei senesi Cangi, vecchia conoscenza amaranto, fa muro, cercando di trattenerlo fino a giugno per centrare la salvezza. Sull’italocanadese del Novara, invece, l’allenatore azzurro Gattuso ha detto che il giocatore non ha mai manifestato la volontà di andare via, ma dalla carta stampata locale emerge che l’attaccante resta al centro di alcune trattative.

Una è proprio quella intavolata da tempo da Cutolo, che deve vincere la concorrenza di altre pretendenti come la Spal, alla ricerca di un centravanti strutturato e che pare abbia fatto un sondaggio per la punta novarese. Sono comunque giorni di stallo, con le operazioni che potrebbero avere bisogno di tempo per concretizzarsi: Cutolo prova ad accelerare per evitare di arrivare fino agli ultimi giorni di mercato.

In uscita si continuano a valutare possibili sistemazioni per Gaddini e Fiore in prestito e definitive per Gucci, che potrebbe tornare a Pesaro dove era stato capitano prima dell’arrivo ad Arezzo. Improbabile, comunque, sia che sabato 18 gennaio a Legnago l’Arezzo si presenti con dei volti nuovi, sia che qualcuno abbia già salutato la compagnia.