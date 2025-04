Prestazione deludente per la squadra: errori difensivi e approccio sbagliato

CECCHINI 6 Sulle due reti incassate non può fare niente.

MAZZEI 5,5 Giornata negativa anche per il ventitre, che nelle ultime uscite era sempre stato tra i migliori.

POLVANI 4,5 L’erroraccio sull’episodio del rigore costa molto caro. Non sta ancora bene fisicamente e lo si è visto. (dal 13’ st TOFANARI 6,5 Impatto positivo, propizia il gol della speranza con un bel traversone).

BERTOLO 5,5 Distratto sulla rete del raddoppio, sfiora il pareggio nel finale con un colpo di testa.

STICKLER 5,5 Fumoso in attacco e poco convinto in fase difensiva (dal 13’ st DIODATO 6 Qualche spunto interessante sull’out di destra).

BASANISI 5,5 Stavolta non riesce a lasciare il segno in zona gol (dal 13’ st GRILLI 6 Porta dinamismo in mezzo al campo).

MALDONADO 5,5 L’ammonizione in apertura ne condiziona lo stile di gioco e lo limita fortemente con e senza palla.

BOCCIA 5,5 Timido in fase di possesso sbaglia qualche passaggio di troppo (dal 38’ st GRESELIN SV).

KHARMOUD 5,5 Poche iniziative sulla corsia sinistra.

SIMERI 5 Un tiro in apertura e nient’altro, nella ripresa viene anche sostituito (dal 25’ st PINZAUTI 6,5 Entra in campo e lascia subito il segno con la marcatura del 2-1).

SPARACELLO 5 Non riesce mai ad essere incisivo negli ultimi sedici metri.

VILLA 5 Inconcepibile subire due reti simili se si vuol competere ad alto livello. Stavolta è stato sbagliato proprio l’approccio al match.