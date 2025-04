Prestazioni altalenanti: Trombini e Mawuli deludono, Chierico brilla con un gol

TROMBINI 5 Stavolta è protagonista in negativo con una papera clamorosa che da lui proprio non ti aspetti. Si riscatta in parte con una parata delle sue su Franzoni.

MONTINI 5,5 Qualche incertezza di troppo. Si vede poco anche in fase propulsiva.

GILLI 6 Guiu è cliente scomodo. Se la cava con il fisico e la solita grinta.

GIGLI 6 Sostituisce Chiosa e lo fa con una prestazione sostanzialmente solida.

COCCIA 6,5 Provvidenziale quando salva sulla linea un gol già fatto che gli vale mezzo voto in più.

MAWULI 5,5 Prosegue il suo momento involutivo. Falloso e un po’ confusionario. (Dal 63’ CHIERICO 7 Segna un bel gol anche se inutile. Iniezione di morale per il suo finale di stagione).

SANTORO 6 Torna in cabina di regia e lo fa con una prestazione di diligente. (Dal 63’ DEZI 5,5 Un mezz’ora senza sussulti).

SETTEMBRINI 6 Mezzo voto in meno per essersi divorato il pari appena prima dell’intervallo. Si vede che è motivato. (Dal 63’ GUCCIONE 6,5 L’assist per il gol di Chierico è un cioccolatino da scartare)

CAPELLO 6 Parte subito forte sfiorando il gol in avvio. Cala alla distanza (Dal 79’ OGUNSEYE SV).

RAVASIO 5,5 Dopo la ruleta di Pescara, si esibisce in alcune sponde pregevoli per i compagni. Il problema è che non tira mai in porta. (Dal 70’ FIORE SV).

TAVERNELLI 6 Mette sulla testa di Settembrini un pallone delizioso che, però, il capitano spreca. Va ad intermittenza, ma ci prova sempre a pungere.

Andrea Lorentini