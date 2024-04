Prima, al Frugesport manca solo l’aritmetica

Non può festeggiare, il Frugesport, in anticipo, la salita nel campionato di Promozione. Infatti, i gialloneri, pur in vantaggio 2-0 – i soliti gol di Zuccarino, a quota 16, e Bangoura – si fanno raggiungere sul 2-2 dal Meldola. Ma la promozione dei ravennati si gioca anche a Martorano dove l’Edelweiss ospita l’ultima della classe, il Santagata Sport: gli ospiti vanno due volte in vantaggio, prima 1-0, poi 3-2 ma prima pareggia Bucci (19’ st), poi Natanel Sanchez (34’) realizza il 4-3 per i forlivesi che, pur staccati di 7 punti, tengono ancora vivo il campionato. Nel girone E ottimo pari (1-1) della Virtus Faenza che blocca a domicilio la capolista Petroniano, grazie ad una rete di Tassinari nel finale: ora i playoff sono più vicini.

27ª giornata. Girone G: Edelweiss-Santagata Sport 4-3 (28’ pt Naldi (S), 30’ pt Arfelli, 35’ pt Palladino (S), 7’ st Frabetti, 15’ st aut. Rossi (S), 19’ st Bucci, 34’ st Sanchez), F. Ghiaia-Pol. 2000 0-1 (43’ pt Noschese), Meldola-Frugesport 2-2 (25’ pt Zuccarino (F), 43’ pt Bangoura (F), 45’ pt De Pascalis, 3’ st Giardini), Modigliana-A. Romagna 2-1 (10’ st L. Castagnoli (A), 40’ st rig. L. Bertocchi, 47’ st Adamo), Pianta-Savio 3-3 (24’ pt Rossi (P), 29’ pt Agosta (P), 31’ pt Benvenuti (P), 46’ pt aut. Prati, 48’ st rig. Bandini, 50’ st Savini), R. Fusignano-Sp. Predappio 2-1 (11’ pt rig. Di Pinto (RF), 16’ pt O David (RF), 35’ st Tani), S. Vittore-Savarna 2-0 (13’ st Corradini, 47’ st Domenichini), S. Sofia-Carpena 2-1. Classifica: Frugesport 60; Edelweiss 53; S. Vittore 51; Savio 49; Modigliana 48; Carpena, Pianta 42; S. Sofia 37; Meldola 34; Savarna 30; Sp. Predappio 29; F. Ghiaia 28; R. Fusignano 26; Pol. 2000 25; A. Romagna 22; Santagata Sport 17. Girone E: Petroniano-Virtus Faenza 1-1 (39’ pt Reda (P), 35’ st Tassinari). Classifica: Petroniano 57; T. Pedagna 51; Valsetta 49; S. Benedetto 43; Virtus Faenza 42; Ceretolese 41; Pontevecchio 38; C. S. Pietro 37; Basca, Dozzese 35; R. Casalecchio, Utd. Montefredente 32; La Dozza 31; C. del Rio 30; S. Imolese 27; Porretta 11.

u.b.