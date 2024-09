Prima categoria, a beneficio di Nuova Real Metauro e Viridissima. E’ stata la giornata dei portieri. Ciacci e Fabbri fanno la differenza

Anche il campionato di Prima categoria è ripartito e le 16 squadre che fanno parte del Girone A, quello che raggruppa le pesaresi, si sono subito date battaglia in un clima di sana competizione sportiva. Ben sei i pareggi con le due vittorie conseguite in trasferta. 19 i gol (6 in meno della prima giornata di un anno fa). Si è registrato su molti campi di calcio un buon afflusso di spettatori.

I bomber. Tra i marcatori della prima giornata subito in evidenza tre calciatori: Mattia Pagnini (Pantano calcio), Marco Ferraraccio (Falco Acqualagna) e Federico Benvenuti (San Costanzo), tutti autori di una doppietta. In gol anche Tommaso Cocchi del Montecalvo (contro l’Osteria Nuova del papà presidente) che nei primi 90 minuti della passata stagione con la maglia del Tavullia andò in rete contro il Peglio. Alla marcatura anche Cinotti (Maior), Ottaviani (A.Piobbico), Luca Braccioni (Peglio), Contucci (Mercatellese) e altri, tutti giocatori che alla fine saranno nell’alta graduatoria dei cannonieri del girone.

I portieri. Se spesso si ricordano per gli errori commessi, vanno anche evidenziate le loro belle prestazioni: è il caso di Ciacci della Nuova Real Metauro che contro l’Audax Piobbico ha parato un calcio di rigore e per poco non si ripeteva sul secondo (ribattuto in rete da Ottaviani con la complicità della deviazione di un difensore). Si è distinto anche il portiere Fabbri della Virissima Apecchio, in grado di sfoderare due parate salva risultato (1 a 1 il finale di un pareggio equo contro Il Real Altofoglia). La quaterna. Partenza alla grande quella della Falco Acqualagna (0-4 a Muraglia). "Si ma il risultato non inganni- dice il mister della Falco Emiliano Cappelli- non è stata una passeggiata". Una vittoria importante per il team della ‘Capitale del Tartufo’ che quest’anno festeggia i suoi 80 anni di storia.

Gli inossidabili. Nella Falco Acqualagna militano con lo spirito dei ragazzini due veterani del calcio: Umberto Cazzola (42 anni) ed Emiliano Bartoli (44 anni compiti il 16 di questo mese) . A proposito di giocatori esperti anche il Muraglia annovera un veterano: Lucas Javer Cabello, 46 anni compiuti il 23 di agosto.

Il commento. Il punto sulla prima giornata è di mister Pentucci allenatore del Pantano vittorioso sul campo della Maior. "Sono molto contento della vittoria ottenuta su un campo difficile contro una squadra molto forte, ben allenata e con delle individualità importanti. Siamo stati bravi a sfruttare gli episodi a nostro favore nei momenti chiave del match ed allo stesso tempo abbiamo saputo soffrire e lavorare da squadra nel finale per cercare di portare a casa la vittoria. Ma è solo la prima di tante battaglie e dobbiamo lavorare e migliorare ancora su tanti episodi".

La squadra della settimana. 1) Fabbri (V.Apecchio), 2)Nicolini (Atletico Mondolfo), 3) Furlani (Tavernelle), 4)Contucci (Mercatellese), 5)Manenti (Real Altofoglia), 6)Pedini (Nuova Real Metauro), 7) Cocchi (Montecalvo), 8)Fiorucci U. (Audax Piobbico), 9)Benvenuti (San Costanzo), 10) Pagnini (Pantano Calcio),11)Ferraraccio (Falco Acqualagna). All. E. Cappelli (Falco Acqualagna).

Amedeo Pisciolini