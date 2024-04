Prima categoria: a due punti dalla salvezza. Il Mulazzo cerca l’impresa a Forte dei Marmi. Strata: "Gara difficile da giocare con... serenità»

Terz’ultima trasferta della stagione per la matricola Mulazzo di Stefano Strata che rende visita alla terza forza del campionato di Prima categoria, il Forte dei Marmi di Cagnoni. Le due formazioni al termine dell’incontro di andata disputatasi al ’Calani’ arrivarono a divedersi la posta in palio. Alla squadra rossoblù mancano 2 punti per brindare alla salvezza. Sul campo dell’undici biancoblù versiliese dovrà quindi calarsi un Mulazzo pronto a lottare e combattere su ogni pallone. Una squadra mentalmente fresca che non si butti giù alla prima, possibile, contrarietà. "E’ una gara difficilissima – ammette Strata – nella quale il Mulazzo dovrà scrollarsi di dosso il problema del risultato. Contro una squadra forte non possiamo fare calcoli, pensare al pareggio o ai 3 punti. Dobbiamo giocare senza accusare condizionamenti di alcun tipo. Ecco, se sapremo dimenticare in campo di giocare contro una squadra costruita per vincere il campionato e riusciremo a stare tranquilli possiamo anche vincere". Pensa che la squadra sia mentalmente pronta a... mettersi di traverso? "Assolutamente sì – dice Strata – l’avversario ci aspetta per farci la festa, solo questo dovrebbe bastare per stimolare i miei giocatori a dare il massimo. Chi non si sente pungolato da partite come questa, può davvero piantarla lì con il calcio". Assenti gli squalificati Rossi e Bertano e l’infortunato Manenti.

Formazione: Leri, Dell’Amico, Bernieri, Santini, Luccini, Bortolasi, Ausili, Filippi, D’Angelo, Capo, Occhipinti.

Ebal.