Prima Categoria, al via il valzer degli allenatori. Folli guiderà il Cotignola, cambia il Savarna

Si è appena conclusa la stagione della Prima Categoria – anzi manca ancora la finale dei playoff regionali – e già fervono i preparativi per l’annata 2024-25 che si annuncia estremamente interessante per le formazioni di casa nostra. Non ci saranno più ben tre ravennati, retrocesse dal girone G, ovvero Polisportiva 2000, Azzurra Romagna e Santagata Sport ma ne sono arrivate di nuove e assai competitive. Il Cotignola, appena sceso dalla Promozione, Only Sport Alfonsine, vittorioso nel girone M di Seconda, ma anche Bagnacavallo e San Pancrazio, praticamente certe della salita in Prima, avendo vinto la loro partita nei playoff regionali di Seconda Categoria.

Tutte le società si sono già mosse sul mercato degli allenatori, per iniziare a costruire le squadre dal cervello pensante. Intanto il Cotignola ha ufficializzato il nuovo staff: ha salutato Thomas Nannini per affidarsi ad Andrea Folli, cavallo di ritorno dopo un paio di anni altrove: due stagioni fa era a Faenza dove invece ha salutato il tecnico del ritorno in Eccellenza, Agostino Vezzoli, autore di fantastici playoff, Vezzoli che si è accasato sempre in Prima Categoria ma al Modigliana probabilmente ancora inserito nel girone G di Prima assieme alle formazioni ravennati, forse ad esclusione della Virtus Faenza che dovrebbe restare nel gruppo E delle bolognesi e si affiderà sempre al tecnico Giancarlo Valente.

Cambio di panchina sia per il Real Fusignano, sia per il Savarna: infatti Roberto Cevenini lascia i neroverdi per accasarsi al Savarna che invece saluta Diogene. In casa Real Fusignano, invece, dovrebbe sedere sulla panchina Marco Mosconi chiamato dal presidente Tabanelli a gestire una squadra ancora una volta salvatasi ai playoff. Ufficiale la conferma in casa Fosso Ghiaia di Massimo Farinelli, autore di un fantastico girone di ritorno con i bianconeri, capaci di arrivare ad una salvezza tranquillissima dopo un complicato avvio di stagione, anche a causa della nota vicenda del "Vaienti". Anche a Savio c’è aria di conferma per Michael Biondini che dovrebbe restare alla guida dei Gabbiani. Per quanto riguarda le tre neopromosse, i club si affidano ai tecnici che hanno conquistato sul campo la promozione. L’Only Sport Alfonsine sarà ancora una volta guidato da Cristian Ferruzzi, alla seconda promozione consecutiva con i biancoazzurri alfonsinesi e pronto alla Prima. Il Bagnacavallo conferma Mauro Neri, come il diesse Gianni Bruno ormai da un decennio a guidare dalla cabina di regia i biancorossi. Anche il San Pancrazio del vulcanico presidente Claudio Guberti, ha dato piena fiducia – peraltro meritatissima – ad Enrico Bravi, davvero bravo a tenere unita la squadra nel momento più difficile della stagione, per poi dare il meglio di sé nei playoff finali.