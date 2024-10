Prima categoria. Ambizione Chianti Nord. Che voglia di crescere

Chianti Nord, che bella realtà. Presentate tutte le squadre biancoverdi della stagione 2024/25 durante una serata al Giardino di Strada in Chianti. La società Chianti Nord, guidata dal presidente Andrea Pucci e da un valido staff direttivo e tecnico, vanta tre formazioni: Prima categoria allenatore Claudio Michelacci, Juniores di mister Paolo Gimignani e gli Amatori di Luca Andreucci.

"Siamo un gruppo animato da grande passione e con forte legame col paese e con il territorio - afferma il presidente Pucci -. Negli ultimi anni abbiamo ottenuto risultati importanti con la vittoria della Coppa Toscana, dove lo scorso anno siamo stati finalisti allo stadio Bozzi perdendo contro la corazzata San Giuliano in una splendida coreografia di pubblico. Siamo saliti anni fa in Prima categoria e vogliamo rimanerci e togliersi diverse soddisfazioni sotto la regia di mister Michelacci con noi da oltre dieci anni. Ringrazio giocatori e staff che con impegno e sacrifici tengono in alto il nome del Chianti Nord. Quest’anno abbiamo una rosa di giocatori molto rinnovata e con i mezzi per ben figurare in un girone difficilissimo".

Prima categoria, rosa giocatori. Portieri: Alberto Magnelli, Simone Canocchi. Difensori: Jan Porreca, Marco Danieli, Matteo Fortunati, Riccardo Kortz, Alessandro Pacini, Federico Galeazzo, Samuele Sormani. Centrocampisti: Pietro Cordini, Giovanni Piazzini, Duccio Valcareggi, Alberto Lanotte, Kader Sidibe, Nati Costantini, Lorenzo Gordini. Attaccanti: Guido Calamandrei, Edoardo Bonarelli, Andrea Butera, Francesco Frullini, Alessandro Prosperi, Lacine Dosso. Allenatore Claudio Michelacci; vice Matteo Burrini; staff Filippo Trentanovi, Massimo Polletta, Gabriele Tempesti e Gigi Bindi; ds Giuseppe Baccani e dt Cosimo Crinelli.

Francesco Querusti