Prima categoria. Amegliese piega il Brugnato, tris della Santerenzina

Bene l’Amegliese sul Brugnato, Bolanese, Riccò sulla Castelnovese e Santerenzina.

Cadimare-Riomaior 1-1

Reti: 27’ Rossi C., 83’ rig. Di Muri.

Passa in vantaggio il Cadimare con tiro di Rossi C. che poi sbaglua un rigore. All’86’ dal dischetto Di Muri pareggia. All’89’ espulso Agrifogli.

Amegliese-Brugnato 2-1

Reti: 18’, 66’ Baldini, 75’ Terribile.

Con la doppietta di Baldini l’Amegliese supera il Brugnato che prova a rientrare in partita con Terribile.

Riccò-Castelnovese 2-1

Reti: 27’ Maggiani, 56’ Scappazzoni, 91’ Valletta

Il Riccò mette in cassaforte il risultato con Maggiani e Scappazzoni, prima del gol finale di Valletta.

Colli-Romito Magra 1-1

Reti: 20’ Lazzari, 29’ Musetti

Alla marcatura di Lazzari risponde Musetti che prima pareggia e poi fallisce un penalty. Nella ripresa l’espulsione tra gli ospiti di Cucurnia, la traversa di Franzoni e le proteste dei locali per due gol non convalidati.

Marola-Lavagna 2-2

Reti: 11’, 81’ Vargas, 37’ Coldani, 84’ Spalletta

Per due volte in vantaggio il Marola non riesce a chiudere il match e alla fine divide la posta in palio con il Lavagna.

Bolanese-Segesta 2-1

Reti: 10’ Tacchini, 44’ Elhdiy, 78’ Scarpino

I gol di Tacchini direttamente da calcio d’angolo e Elhdiy da centro area, bastano per avere la meglio sul Segesta Sestri.

Santerenzina-Atl Casarza 3-0

Reti: 7’ Guzzoni, 58’ Rovani, 66’ Angeli

Vittoria facile della Santerenzina che non lascia scampo agli avversari.

Ilaria Gallione