Prima categoria. Amici di Stefano riceve il Ponte

L’Amici di Stefano anticipa oggi pomeriggio (ore 15) contro il Pontelagoscuro in un inedito derby ad Ambrogio. Domenica scorsa la matricola ferrarese è stata una delle poche a giocare, a Ravarino, dove ha perso 3-1. L’allenatore Federico Casotti non l’ha presa bene: "Non c’entra la sconfitta, ma in giornate così i dilettanti non vanno messi in strada. Alle 9 di mattina si sospende dall’Eccellenza alla Terza categoria. Troppo rischioso. Grazie alle previsioni meteo e ai cellulari, si può sospendere anche la domenica mattina: non siamo più negli anni Novanta". Pontelagoscuro con qualche assenza, ma con una notizia positiva: "Torna a disposizione l’attaccante Zappi – afferma il ds Sfargeri – uno dei nostri migliori giocatori; in pratica è come un nuovo acquisto, non avendolo potuto utilizzare dall’inizio del campionato".