Prima categoria: anticipi di oggi con sfide cruciali per i play-off

Quasi tutta l’11ª di Prima categoria si gioca in anticipo oggi, in programma cinque sugli 8 match in calendario:

Atletico Casarza Ligure-Castelnovese (Casarza Ligure, ore 15 Selmi di Chiavari)

Brugnato-Marolacquasanta (Borghetto Vara 14.30 Ponzetto di Genova)

Cogornese-Amegliese Iron Fox (Cogorno 15 Porzio di Genova)

Riomaior-Santerenzina (Cimma Pagliari 18 Carrea di Genova)

Segesta-Riccò Le Rondini (Sivori Sestri Levante 18 Castellucci della Spezia)

Le sfide più interessanti sono quelle tra Brugnato e Marola e tra Riomaior e Santerenzina, con in palio punti pesanti trattandosi di scontri diretti tra squadre in lotta per raggiungere i play-off.

Un anticipo anche in Seconda categoria tra Speziasportale e Albianese in programma alle 18 al ‘Pieroni’ della Pieve, arbitra Venditti di Spezia.