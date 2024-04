Prima Categoria:. Argentana, Codifiume e Bondeno ai playout

Finale palpitante per le ferraresi di Prima categoria, soprattutto quelle coinvolte nella lotta per non retrocedere. La Centese ha finito la travolgente cavalcata che l’ha riportata in Promozione con un pareggio a reti bianche contro il Copparo, che era sceso al Bulgarelli con l’intento di salvare la pelle. E c’è riuscito: per la matricola rossoblù è salvezza diretta, senza la lotteria dei play out. "E’ stata una partita molto combattuta – è la disamina del direttore sportivo del Copparo, Gianluca Marzola – con poche occasioni. La Centese ha dato spazio a chi aveva giocato di meno, avendo già raggiunto la promozione in anticipo, per noi era vitale raccogliere almeno un punto. Aver raggiunto la salvezza direttamente, considerando che nel girone d’andata eravamo stati ultimi e senza mercato, è un grande risultato". Salvezza diretta anche per il Gallo, che vince in rimonta contro il Molinella, trovando il gol partita con Barone al 90’. "Ce la siamo vista brutta – commenta il presidente dei Galletti, Carlo Baldissara – alla fine del primo tempo eravamo retrocessi, poi siamo riusciti a ribaltare il risultato con bravura e la giusta determinazione". Con i risultati di ieri andranno ai play out il Nonantola, l’Argentana, il Santa Maria Codifiume e il Bondeno, mentre retrocede la Poggese, che torna in Seconda. Gli accoppiamenti prevedono Nonantola-Bondeno e il derby Argentana-Santa Maria Codifiume; ricordiamo che il regolamento prevede una partita secca al meglio dei 120’, senza rigori, in caso di pareggio si salva chi avrà la miglior classifica. L’Argentana poteva salvarsi direttamente: "Contro il Ravarino abbiamo dominato in lungo e in largo – dice rammaricato Jacopo Innocenti, l’allenatore – abbiamo sbagliato tante occasioni e adesso siamo qui a mangiarci le mani. E’ un vero peccato, con i tre punti non saremo costretti a giocarci la categoria nel derby con il Santa Maria. Dovremo essere bravi a lasciarci alle spalle quanto è successo e sfruttare il turno casalingo". La salvezza è in salita per il Bondeno, sconfitto 3-1 a Santa Maria Codifiume nello scontro diretto. Per quanto riguarda i play off, la X Martiri ha chiuso il campionato con un pareggio esterno a San Giovanni in Persiceto, ma aveva già messo in cassaforte il secondo posto. La formazione di Porotto giocherà la finale con la vincente tra Ravarino e Persiceto.