Prima Categoria: arriva il Persiceto, seconda a sette lunghezze. Gallo, domenica la sfida che vale tutto

Questa sera si completa il programma del turno di Prima categoria. Alle 20.30 al "Preziosa" il Copparo se la vedrà con il Galeazza, nella partita rinviata domenica scorsa per dare tempo al terreno di gioco di assorbire la pioggia che aveva reso fangoso il terreno di gioco.

Per quanto riguarda le partite giocate, la grande sorpresa è la sconfitta del Gallo ad Anzola, un ko arrivato sul filo di lana, al 93’, un tiro dalla lunga distanza che si insacca all’incrocio dei pali. Alla capolista Gallo non basta una tripletta di Berto, perché gli avversari ne fanno quattro e salgono al quarto posto. Sono i primi gol in maglia granata del trequartista che vanta trascorsi nel Sant’Agostino, nel Pontelagoscuro e nel Consandolo. Aveva salutato la banda rossoblù nella finestra di mercato autunnale, finora a Gallo aveva colpito pali e traverse.

La battuta a vuoto dei galletti non compromette il primato dei ragazzi di "Bubu" Zambrini, ma sarà bene guardarsi dal Persiceto, che rosicchia tre punti ai rivali, avendo vinto lo scontro diretto con il Sala Bolognese e domenica a Gallo ci sarà lo scontro diretto che vale una stagione tra le due battistrada.

All’Airone fa bene respirare l’aria del grande fiume: la formazione bolognese espugna Pontelagoscuro per 3-1, prima sconfitta dei biancazzurri dall’avvento di Massimiliano Pera. Bottura era riuscito a pareggiare, ma nel finale sono arrivate altre due reti. Le altre ferraresi riescono a muovere la classifica, punti preziosi in chiave salvezza. Vedi il pareggio a Ravarino della Codigorese e del Santa Maria Codifiume in casa con lo Sporting Vado, ancora meglio in chiave salvezza ha fatto l’Amici di Stefano, che sbanca Casalecchio grazie ai gol di Bezzi e Zona.