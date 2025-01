Prima Categoria: battuto lo Sporting Vado. Il Gallo vola a più otto

Lo scontro al vertice tra le due battistrada era già deciso dopo mezz’ora del primo tempo, grazie a una doppietta di Manfredini. Con i tre punti di ieri il Gallo porta a 8 punti il vantaggio sulla sua diretta concorrente per la vittoria finale e mette una seria ipoteca al salto di categoria, un traguardo storico per il club granata. Si sblocca il risultato al 10’, una bella azione che si sviluppa sulla destra, dove Mangherini entra in area, Grosso allunga il piede e lo stende: rigore, trasformato dallo stesso Mangherini. Il raddoppio sullo Sporting Vado arriva direttamente su calcio d’angolo, una prodezza balistica di Mangherini, autore di una doppietta. Nel secondo tempo il Gallo resta in partita grazie e buoni interventi di Barbieri e alle polveri bagnate del capocannoniere del girone Iovino. Indirettamente ha dato una mano ai granata la Codigorese, che ha fermato il Sala Bolognese terzo in classifica. Nel primo tempo era andata in vantaggio la formazione ospite, nella ripresa i granata di Grassi ribaltano il risultato, ma sono raggiunti nell’ultimo minuto di recupero, in mischia. "Avevo fatto la bocca ai tre punti – ammette Diego Grassi, l’allenatore – dopo aver ribaltato il risultato con Trombini nella ripresa eravamo in pieno controllo. Nell’ultima azione del Sala Bolognese è arrivata la doccia fredda, in mischia. E’ stata una partita giocata a ritmi alti, con buone trame di gioco. Siamo andati sotto all’inizio, in contropiede. Abbiamo subito pareggiato, poi al 35’ della seconda frazione abbiamo trovato il gol che poteva decidere per i tre punti. Ad ogni modo una buona prestazione che fa ben sperare per il futuro, a cominciare con il derby in casa del Gallo, sabato prossimo nell’anticipo". Per quanto riguarda i risultati delle altre ferraresi, l’Amici di Stefano ha pareggiato 2-2 in rimonta ad Anzola e altro pareggio ha raccolto il Copparo in casa con il Persiceto.