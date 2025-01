PRIMA CATEGORIA. Big match tra Gallo e Sporting Vado. Il Ponte fa poker

In Prima categoria il turno è all’insegna dello scontro diretto a Gallo, che se la vedrà a domicilio con la seconda in classifica Sporting Vado, una sfida che profuma di promozione. Lo Sporting ha un solo risultato a disposizione, mentre in teoria il Gallo ne ha due, può anche permettersi di perdere. "Affrontiamo una squadra giovane, con individualità di spicco – afferma Sergio "Bubu" Zambrini, l’allenatore – soprattutto in attacco, con il capocannoniere Iovìno (16 gol all’attivo) e Mauro (ex Trebbo). Per quanto ci riguarda vogliamo rifarci della sconfitta dell’andata". Il tecnico granata ne ha un pessimo ricordo: "Avevamo giocato un buon primo tempo, nella ripresa lo Sporting è uscito alla distanza, sfruttando gli inserimenti dalla panchina". Il vice cannoniere Tommaso Panzavolta (9 gol all’attivo) torna a disposizione dall’inizio, mentre salteranno il big match gli squalificati Piero Coraini e Bellinati, che aveva lasciato in dieci la squadra nel secondo tempo con l’Amici di Stefano ad Ambrogio. A rischio per problemi fisici Bianchi e Manservisi. Per quanto riguarda le altre ferraresi, è quasi un testa-coda per la Codigorese, che ospita il temibile Sala Bolognese, tra le squadre più in forma del momento, mentre il Copparo proverà ad approfittare del periodo negativo del Persiceto, dopo il successo nello scontro salvezza a Casalecchio con il Real. Chiudiamo con l’altra copparese, l’Amici di Stefano, che farà visita all’Anzolavino, mentre nell’anticipo di ieri il Pontelagoscuro ha rifilato 4 reti al Codifiume.