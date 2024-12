Prima categoria. Borgo Mogliano nuova capolista

In Prima categoria vince il Borgo Mogliano e sale in testa approfittando della sconfitta del Potenza Picena a Camerino. Ecco risultati e marcatori del girone C di Prima categoria: Camerino-Potenza Picena 2-0 (28’ Jachetta, 36’ Frinconi); Folgore Castelraimondo-San Claudio 3-0 (18’ st e 24’ st Bisbocci, 35’st Mancini); Montecassiano-Portorecanati 0-2 (12’ Di Francesco, 22’ Ciccarelli); Montecosaro-Borgo Mogliano 2-3 (38’ Capenti, 32’ Zequiri M, 38’ Chierichetti, 20’ st Sfrappini, 36’ st Giacomo Quinzi) Passatempese-Montemilone Pollenza 1-4 (7’, 42’ e 40’ st Carlini, 20’ Rocci, 35’ rig. Mihajlov) Real Elpidiense-Belfortese 2-2 (1’ Fieconi, 24’ Cantiani, 33’ st Thiam, 43’ Adami); Casette d’Ete-Urbis Salvia 0-0; Elite Tolentino-Argignano 2-0 (20’ aut. 3’ st Ripa). Classifica. Borgo Mogliano (-2) 27; Potenza Picena, Camerino 25; Montecassiano 21; Passatempese 20; Belfortese, Montemilone Pollenza, Elite Tolentino 19; Montecosaro, Folgore Castelraimondo 17; Casette d’Ete 15; San Claudio 13; Argignano 10; Real Elpidiense, Portorecanati 9; Urbis Salvia (-12) 6.