Prima categoria, cambio di panchina. Pentucci lascia, Renzi a Pantano

La società sportiva del Pantano ha comunicato le dimissioni dell’allenatore Andrea Pentucci. "Mister Pentucci – spiega la nota della società – ha maturato la decisione a seguito degli ultimi risultati negativi della squadra assumendosi la responsabilità di questo periodo negativo. Un gesto quello di Mister Pentucci che non fa altro che confermare la sua serietà e professionalità. La società ringrazia mister Pentucci per il lavoro svolto in questi anni e augura a lui le migliori fortune ricordandogli che il Pantano Calcio sarà sempre la sua casa".

Dice il tecnico: "Purtroppo, quando i risultati non arrivano, la responsabilità è sempre dell’allenatore, pertanto visto che tengo alla squadra come una seconda famiglia, era doveroso da parte mia fare un passo indietro e dare la possibilità ad altri di provare a fare meglio. Non mi rimprovero nulla, ho dato il massimo, ho dato tutto quello che avevo anche mettendo in prima posizione il calcio alla mia famiglia. Nello sport o vinci o impari, posso dire ad alta voce che in 2 anni e mezzo ho imparato tantissimo. Ringrazio di cuore tutta la società che ha creduto in me dal primo giorno, dandomi una possibilità che andava oltre i miei meriti, visto che non avevo mai allenato. Ringrazio lo staff tecnico Gianluca, Buzzo, Alex, Michele e in particolare Zucchi che mi è stato vicino sempre e lo staff medico che è stato con me fin dal primo giorno. Grazie a tutti i giocatori che ho allenato, nessuno escluso: vi ringrazio per aver corso, giocato, lottato per me e con me, siete stati fantastici. In un lungo viaggio, quello che conta non è la destinazione ma la compagnia. Alla fine non abbiamo vinto nulla, ma quante risate ci siamo fatti".

Nuovo tecnico è Maurizio Renzi (foto) che a Lunano ha quale ha conquistato la Promozione vincendo lo scorso campionato di Prima categoria. am.pi.