Prima categoria. Capezzano: la testa è già ai playoff. La Torrelaghese chiude in trasferta

Ultima giornata nel campionato di Prima categoria dove il Capezzano Pianore è già certo dei playoff e del quarto posto (non può raggiungere la terza né essere raggiunto dalla quinta) mentre la Torrelaghese è sesta e conserva ancora possibilità di arrivare quinta anche se questo piazzamento comunque la terrebbe fuori dalla griglia playoff vista l’ampia forbice di punti che distacca il 5° posto dal 2° del Corsagna (che è già diretta in finale playoff dove attenderà la vincente dlel’unica semifinale playoff di questo girone che sarà Capannori-Capezzano).

Qui Capezzano. Ultima gara casalinga della stagione per il Capezzano che ospita al “Maggi-Matteucci“ il Pieve Fosciana già salvo e tranquillo. Arbitrerà Tommaso Betti della sezione di Carrara. L’allenatore Riccardo Coli ha fuori Domenici per squalifica e gli infortunati Toma e Tancredi (per entrambi stagione finita). Probabile il ritorno al 4-3-3, dove troverà posto chi ha giocato meno nelle ultime partite.

Qui Torrelaghese. I gialloviola chiudono la loro positiva annata in trasferta, sul campo dei Diavoli Neri di Gorfigliano già retrocessi. Dirigerà Andrea Baldasseroni di Pistoia. Il tecnico Riccardo Belluomini è senza ben 8 pedine importanti come Galli, Baroni, Grossi, Petrucci, Lucarini, Zini, Pezzini e Bertini. La formazione giocherà col 4-4-2 e magari saranno risparmiati i diffidati in vista della prossima stagione.