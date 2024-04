Prima categoria. C’è aria di festa nella Settempeda. La Promozione è a un passo

Uscita indenne, sabato scorso dal campo della rivale Vigor Montecosaro (2-2, pareggio di Mulinari su rigore al 96’), la Settempeda ha ormai un piede in Promozione. Sabato, in casa contro la Cingolana, si gioca il primo match point per il salto di categoria. Infatti, mancano quattro gare al termine del campionato di Prima categoria e i punti di vantaggio dei biancorossi allenati da Ciattaglia restano 8 (Settempeda 59, Montecosaro 51). In caso di vittoria della squadra di San Severino, di fronte al proprio pubblico, e di un contemporaneo mancato successo della Vigor sul terreno di gioco della Passatempese, scatterebbe matematicamente il primo posto in classifica. E dunque la promozione della Settempeda in... Promozione. "I ragazzi sono stati encomiabili – ha detto Lorenzo Ciattaglia dopo la sfida con la Vigor – ma non è ancora finita, manca la matematica. Però era fondamentale rimanere a +8 per guardare con fiducia al rush finale". Il tecnico cingolano, arrivato a stagione in corsa, plaude al gran lavoro fatto in questi mesi dal gruppo: "Tutti i ragazzi – sono le sue parole – si sono messi subito a disposizione mostrandosi ben disposti al sacrificio. E pian piano sono arrivati i risultati e la squadra ha iniziato a crederci".

Il pareggio conquistato allo stadio "Antonio Mariotti" di Montecosaro è il 23° risultato positivo della Settempeda in questa stagione e arriva dopo il record di 12 vittorie di fila.

m. g.