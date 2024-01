Prima categoria C’è il derby. Il Serricciolo è motivato

Dopo la pausa natalizia il Serricciolo riprende la propria marcia contro il Romagnano nell’atteso derby in programma questo pomeriggio alle ore 14.30 all’"Arcinaso". Nella quindicesima e ultima giornata del girone d’andata del campionato di Prima categoria si affrontano due squadre alla ricerca di punti preziosi per potersi allontanare definitivamente dalla zona playout, cercando di distaccare quelle avversarie che al momento si trovano invischiate nella lotta salvezza.

"Ripartiamo dopo la sosta con la speranza di agguantare quanto prima una classifica più sicura – dichiara il ds Ruffini – consci di avere fatto la nostra parte come società, così come hanno fatto anche il mister e i ragazzi. Avremo di fronte un Romagnano che ha messo in archivio la sconfitta rimediata contro la Folgor Marlia e che si è rinforzato a dicembre, acquistando giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Hanno i nostri stessi punti in classifica (16), ragion per cui a livello di risultato potrà succedere di tutto. Io e tutto l’entourage siamo comunque fiduciosi perché le qualità le abbiamo e l’abbiamo dimostrato in più occasioni".

"Peccato – continua il diesse – per la squalifica di Casciari e per le assenze di lungo periodo di Giannantoni e Galeotti, oltre a quelle di altri giocatori, che ci costringeranno a scendere in campo ancora una volta con una formazione rimaneggiata. Nonostante tutto sappiamo che la posta in palio sarà altissima e la voglia di far bene davanti al nostro pubblico sarà per noi una grande motivazione".

Mulazzo. Sfida salvezza per il Mulazzo (quart’ultimo 13 punti) a Pistoia contro un Tempio Chiazzano (terz’ultimo a quota 8) in ripresa.

Ilaria Gallione