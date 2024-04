Prima categoria. Centese a Galeazza. X Martiri riceve il Codifiume

Già definite le prime due posizioni del campionato di Prima categoria, le ultime due giornate serviranno a definire la griglia di play off e play out. La Centese domenica scorsa aveva inaspettatamente pareggiato, oggi (ore 15.30) i biancocelesti sono a Galeazza, l’anno scorso fiero avversario ai play off, quest’anno un po’ attardata. Sicura del secondo posto è la X Martiri, quota raggiunta matematicamente con il successo domenica nel derby con il Gallo. I biancazzurri se la vedranno con il Santa Maria Codifiume, invischiato nei play out. "Ci teniamo a finire bene e raggiungere gli stessi punti raggiunti nel girone d’andata – dice mister Davide Bolognesi – Per raggiungere quell’obiettivo ci manca un solo punto, vogliamo raggiungere quel traguardo e magari fare anche meglio. All’andata vincemmo in trasferta ma con un solo gol di scarto, partita condizionata dalle condizioni proibitive del terremo di gioco. La squadra di Brunelli è in lotta per la salvezza e ci renderà la vita difficile". Già emesso il verdetto della retrocessione, ha infatti staccato il biglietto del ritorno in Seconda categoria la Poggese, che farà visita al Pontelagoscuro. "Proveremo a onorare il campionato nelle due restanti giornate – sostiene il direttore sportivo Marcello Sfargeri – E’ stata una stagione deludente, siamo fuori dai giochi che contano, le prospettive erano ben diverse. La partita con la Poggese non dà grandi stimoli, se non vincere l’ultima partita dell’anno davanti al nostro pubblico".