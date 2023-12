Prima categoria. Centese alla sosta da dominatrice. X Martiri non molla

"Andiamo alla sosta nel modo migliore: a suon di vittorie. Non nascondiamo le ambizioni, ma siamo a metà dell’opera. A Copparo si è visto una squadra matura, consapevole dei propri mezzi. Nel girone di ritorno ci sarà la sfida con le ferraresi X Martiri e Pontelagoscuro, che poi erano le principali candidate alla vittoria finale della vigilia". Così il vice presidente della Centese Davide Guglielmino, giovane costruttore edile, assieme al padre porta avanti la "G&G Costruzioni", un’azienda che con l’indotto dà lavoro a una cinquantina di famiglie e rappresenta il nuovo corso societario, assieme a Carlo Contri. "E’ il mio primo anno, ma è già di grandi soddisfazioni. D’altra parte è bello essere il main sponsor quando si vince. Siamo arrivati per contribuire a portare la Centese a essere protagonista in palcoscenici importanti. Attenzione però ad abbassare la guardia: l’anno scorso al giro di boa il Pontelagoscuro aveva 10 punti di vantaggio ed è stato raggiunto nel girone di ritorno. Mercato? Qualcosa faremo, ci sono stati infortuni di lungo periodo". Il passo avanti più significativo è stato della X Martiri, che a Porotto ha vinto lo scontro diretto con il Persiceto. "E’ stata una partita tosta, giocata ad alti ritmi nonostante le condizioni pessime del terreno di gioco – ricorda il direttore sportivo biancazzurro Riccardo Alberani – Sono tre pesanti, abbiamo consolidato il secondo posto, adesso vogliamo continuare con questo ruolino di marcia".