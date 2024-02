Prima categoria. Centese vince nell’anticipo. Oggi tocca a Porotto

Tappa di avvicinamento allo scontro diretto per la promozione a Cento per la X Martiri, che oggi (ore 14.30) ospita il Molinella, avversario da non sottovalutare considerando il sonoro poker al passivo rifilato al Pontelagoscuro. All’andata fu 1-1, un risultato che secondo il direttore generale porottese Antonio Alberani non è rappresentativo delle attuali potenzialità bolognesi. "Da allora ha fatto grandi progressi, adesso è diventata una diretta concorrente per i play off". Spettatore interessato il Ponte, che dopo tre sconfitte consecutive ha l’occasione di rimettersi in carreggiata, ricevendo il Nonantola penultimo in classifica. Nella lotta per non retrocedere fari accesi sul derby delle matricole in programma a Bondeno, dove è atteso il Copparo in serie positiva da diverse giornate. "E’ una partita delicata – mette le mani avanti il direttore sportivo matildeo, Enrico Veronesi – per fortuna arriviamo al derby recuperando quattro dei cinque indisponibili che ci hanno penalizzato nelle ultime tre giornate, mancherà solo il nuovo acquisto Darraji. Copparo è in salute, mister Cestari durante la sosta e in questa prima parte del 2024 ha fatto un grande lavoro. Per quanto ci riguarda non dobbiamo sbagliare l’approccio e mettere in campo tutto quello che abbiamo, vincerà chi avrà più fame e noi ne abbiamo tanta". L’altro derby salvezza i gioca a San Biagio, tra l’Argentana e la Poggese. Intanto la Centese ieri con il Persiceto ha vinto 1-0.