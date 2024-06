Prima categoria, Charles Ferretti è il nuovo allenatore del Monterotondo

Una nuova guida tecnica per l’Unione sportiva dilettantistica Monterotondo. Dopo la salvezza ottenuta nello scorso campionato di Prima categoria, la società rossoverde ha deciso di puntare su un allenatore nuovo in vista del prossimo anno. Ottenuta la salvezza e terminata la stagione la società aveva salutato il tecnico Riccardo Fratini. Al suo posto il direttore sportivo Matteo Balleri ha scelto la nuova guida tecnica Charles Ferretti. "Vogliamo fare un grande in bocca al lupo a direttore sportivo ed allenatore per la stagione calcistica 2024-2025 – dice una nota della società –. A Riccardo Fratini vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, e i migliori auguri per il proseguo della sua carriera". I rossoverdi il 5 maggio scorso avevano ottenuto la salvezza diretta pareggiando 3-3 a San Miniato al termine di una stagione altalenante, passata quasi sempre fuori dalla zona playout.