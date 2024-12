Prima categoria. Colpo Bagnacavallo. Gasparri e Camara fermano il Savarna

Grande prestazione del Bagnacavallo che piega 2-1 la capolista Savarna con le reti di Gasparri e Djamil Camara (foto) e si porta a 3 punti dalla prima della classe assieme al Real Fusignano che pareggia 1-1 a San Pancrazio. Nel girone F doppio 1-1 per le ravennati: la Virtus Faenza a Castel de Rio, il Cotignola contro il Funo. Prima Categoria (13ª giornata). Girone G: Bagnacavallo-Savarna 2-1 (32’ Camara (B), 2’ st Gasparri (B), 30’ st L. Conti), Carpena-Sp. Predappio 0-0, Fosso Ghiaia-Real Fusignano 1-1 (5’ pt Zanotti (FG), 10’ st Nicoletti), Meldola-Santa Sofia 1-1, Pianta-Marina 4-0 (12’ pt Agosta, 17’ pt A. Rossi, 35’ pt Fantini, 42’ pt Gori), San Pancrazio-Only Sport Alfonsine 1-1 (2’ pt Ricci Maccarini (OS), 20’ pt Fancello), Savio-Modigliana 0-0, Vecchiazzano-San Vittore 0-0. Classifica: Savarna 23; R. Fusignano, Bagnacavallo 20; Vecchiazzano 19; S. Vittore, Savio 18; Modigliana 17; Pianta, F. Ghiaia, Sp. Predappio 16; Only Sport, S. Sofia, Meldola 15; S. Pancrazio 14; Carpena 10; Marina 7. Girone F: Cotignola-Funo 1-1 (41’ pt Durbiano (F), 45’ st Timoncini), Castel del Rio-Virtus Faenza 1-1 (10’ pt Dall’Alpi (VF), 47’ st D. Columbu). Classifica: T. Pedagna 25; Pontevecchio, Dozzese 21; R. Molinella 20; Basca 19; Fontanelice, Fly 18; Cotignola 17; C. del Rio, Libertas 16; P. Bubano 15; Funo 13; Murri 11; Savena, V. Faenza 10; Fossolo 6.

u.b.