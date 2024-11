Prima categoria. Coppa: Capannori e Corsagna fuori

Finisce agli ottavi di finale di Coppa Toscana di Prima categoria l’avventura del Capannori e del Corsagna. Il Corsagna ha perso 2 a 0 contro il Montignoso. A decidere la sfida ci pensano due gol messi a segno nel primo tempo da Della Pina e Bertuccelli. I ragazzi di Piercecchi provano a pareggiare e a giocarsi il tutto per tutto ai calci di rigore, ma i padroni di casa riescono a gestire il vantaggio e ad accedere, così, ai quarti di finale.

Non va meglio al Capannori che cede in casa ai rigori al San Godenzo. Vantaggio degli ospiti con Clementi nel primo tempo e pareggio nella ripresa di Giusfredi. Si va ai calci di rigore, dove la formazione fiorentina riesce a prevalere 6-5. Per il Capannori fatale l’errore di Pistoresi che si fa parare il tiro; mentre vanno in gol Costalli, Del Ry, Rolla e Haoudi, ma non basta. Si conclude, così, l’avventura delle formazioni lucchesi in Coppa Toscana.

Alessia Lombardi