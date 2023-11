Prima categoria. Coppa, Chianti al top. Resco Reggello passa

Chianti Nord strepitoso in Coppa Toscana, confermando di essere squadra con qualità per le sfide ad eliminazione diretta. Da ricordare che il passaggio in Prima categoria fu ottenuto dai biancoverdi proprio grazie alla vittoria regionale di qualche anno fa in Coppa Seconda categoria. Sotto la regia di mister Michelacci il Chianti Nord ha compiuto una vera e propria impresa superando per 3-2 l’Audace Galluzzo. Gli ospiti a due minuti dal termine stavano vincendo per 2-1, poi il colpo di coda del Chianti Nord ottenuto in un finale di gara emozionante. Nel prossimo turno, gli ottavi di finale, il Chianti Nord affronterà il Reggello in partita secca.

L’avvio di gara era stato migliore da parte del Galluzzo che al 5’ va in vantaggio su rigore trasformato dal bomber Paoletti e concesso per fallo di mano in area del difensore Piccini. La risposta dei locali è incisiva e al 20’ arriva il pari con il colpo di testa di Fiumi, a seguito di calcio d’angolo. Un primo tempo combattuto, con occasioni da entrambe le parti, che si accende al 30’ per un duro intervento di Tinagli del Galluzzo ai danni di Niccolò Fortunati, costretto ad uscire per lasciare il posto a Papini.

Nella ripresa al 62’ arriva il secondo giallo e l’espulsione di Tinagli ma il Galluzzo, in inferiorità numerica, passa in vantaggio con Bargioni. La gara non finisce qui. Il Chianti Nord non molla e all’88’ un inserimento vincente di Papini porta le squadre sul 2-2. Il Chianti Nord ci crede e al 94’ su ottima azione dell’ex di turno Fusi, fra i migliori in campo, il giocatore Ammannati del Galluzzo tocca il pallone con un braccio in area. Netto rigore e sul dischetto va Fiumi che non perdona e porta il Chianti Nord al turno successivo.

Nelle altre gare di Coppa Prima categoria del comprensorio fiorentino passano il turno la Resco Reggello che si impone sulla Rignanese per 1-0; il Gambassi che ha battuto con un netto 3-0 il Barberino Tavarnelle; l’Albacarraia si qualifica al termine di una sfida terminata ai rigori, dopo il 2-2, superando il Calenzano.

F. Que.