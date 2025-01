Prima categoria coppa toscana - seconda categoria. Le date dei recuperi delle gare sospese

Il Comitato Regionale Toscana della Figc ha ufficializzato date e orari di quattro recuperi, che si giocheranno tutti mercoledì prossimo, 15 gennaio. Si tratta di due gare del campionato di Seconda Categoria e di due incontri valevoli per la Coppa Toscana di Prima Categoria. Le partite non si sono concluse regolarmente a causa della nebbia.

Nel Girone D della Seconda Categoria, per la sedicesima giornata (prima di ritorno), alle 14.30 si giocherà Santa Brigida-Cavriglia (mai iniziata), mentre alle 15.30 si concluderà Pelago-Nova Vigor Misericordia, sospesa al 50’ sul risultato di 1-0 per i locali.

Per gli ottavi di finale della Coppa Toscana di Prima Categoria alle 14,30 verranno portate a termine Sancascianese-Bibbiena e Gambassi-Atletico Etruria, entrambe sospese il 27 novembre scorso. All’81’ la squadra della Val di Pesa era in vantaggio per 1-0, mentre al 50’ il Gambassi stava perdendo in casa per 1-0. Le due qualificate raggiungeranno ai quarti di finale Folgor Calenzano e San Godenzo.