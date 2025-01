Prima Categoria. Copparo e Amici di Stefano, successi pesantissimi. Sconfitte esterne per Pontelagoscuro e Codifiume

E’ stata la giornata delle copparesi, a cominciare da quella rossoblù, corsara a Bologna con La Dozza, cui ha rifilato un sonoro tris. Tre gol che portano tutti la firma del capitano: Fabio Franceschini è tornato e gioca nel ruolo che gli è sempre piaciuto più di quello di centrale difensivo, cioè quello di centravanti. "Sono tre punti importanti – commenta felice Sergio Cestari, allenatore del Copparo – Sulla carta La Dozza era una squadra scomoda, se si pensa che su 26 punti ne ha totalizzati 19 in casa. Siamo riusciti a espugnare questo campo con una bella prova del collettivo, oltre ovviamente all’apporto di Franceschini, che ha fatto la differenza. A dire il vero potevamo vincere anche con uno scarto maggiore, la squadra ha creato tanto e tante opportunità sprecate davanti al portiere. Insomma una prestazione importante, ma già da alcune settimane constato una crescita nel rendimento e nel gioco".

Ad Ambrogio ha calato il tris anche l’Amici di Stefano, che si è imposta sull’Airone, diretta concorrente per evitare i playout. Non ce l’ha fatta invece il Santa Maria Codifiume a portare a casa la pelle dalla trasferta a Ceretolo, imitato dal Pontelagoscuro, che ha perso 2-1 a Casalecchio.

"E’ stata una partita dai due volti – è l’analisi del direttore sportivo del Ponte Marcello Sfargeri – dominata in lungo e in largo nella prima mezz’ora. In quel lasso di tempo eravamo andati meritatamente in vantaggio, ma potevamo segnare molti più gol. E’ bastato un episodio sfavorevole a spostare gli equilibri. Il Casalecchio ha pareggiato alla fine del primo tempo e poi trovato il raddoppio dopo l’intervallo. Abbiamo reagito, tanta pressione, ma solo superiorità territoriale che non si è tradotta in occasioni da gol. Dovremo riflettere su questa fragilità psicologica, ma si tenga conto che la nostra è una squadra molto giovane, quella del Casalecchio è composta da vecchi marpioni".