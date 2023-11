Prima categoria. Copparo e X Martiri. C’è tanta voglia di tornare protagonisti

Segnali di ripresa da parte della X Martiri, che ha vinto con qualche patema contro il fanalino di coda Nonantola, tre punti che consentono ai biancazzurri di entrare nella fascia pregiata della classifica, i play off. "Abbiamo faticato più del previsto – ammette il direttore sportivo Riccardo Alberani – perché abbiamo sprecato molto, ad ogni modo il risultato non è mai stato in discussione, che è quello che conta". Peccato per quella partenza con il freno a mano tirato. "Abbiamo lasciato per strada qualche punto, ma non siamo mai stati in crisi. Dopo quella fase altalenante stiamo ingranando, mentre per quanto riguarda la promozione diretta credo la Centese stia facendo un campionato a parte. Almeno per ora". Qualcosa si muove anche in coda. Copparo ha risposto presente a Santa Maria Codifiume, nel derby delle matricole, gara coincisa con il ritorno in campo di Yuri Scaramelli dopo lo stiramento che l’aveva costretto ai box per oltre un mese "Abbiamo vinto (2-3) al termine di una partita equilibrata – è l’analisi del capitano rossoblù – a differenza degli argentani siamo stati più concreti in zona gol". Nonostante i tre punti a Santa Maria la classifica è ancora difficile. "Siamo partiti male per un insieme di ragioni, dalle dimissioni di mister Pavani, infortuni, l’adattamento al gioco del nuovo allenatore Cestari e sfortune varie. Non mi sottraggo alla domanda: stiamo rendendo al di sotto delle aspettative, però il campionato è talmente equilibrato che basta poco per tirarci fuori dalle sabbie mobili".