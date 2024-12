Prima Categoria. Crollo Copparo a Vado

Il Gallo canta tre volte e vince in rimonta lo scontro d’alta quota con il Galeazza. Un 3-2 entusiasmante, un’altalena di emozioni, con i granata intessuti nel fil di ferro, bravi a vincere in rimonta in inferiorità numerica.

Il Galeazza si è mostrato una squadra scorbutica e attrezzata per la vittoria finale, con tanti giocatori esperti del calcio ferrarese, compresi mister Panzetti, ex del Casumaro, ma anche Vaccari, Zingaro e Minutolo (ex Centese), Scaglione e Frustaglia (ex Portuense).

Da sottolineare la vicenda dei fratelli Coraini: Piero si vede sventolare in faccia il cartellino rosso e lascia i compagni in dieci al 40’ del primo tempo; il fratello Alessandro ha segnato il primo gol del Gallo.

Il Gallo è campione d’inverno, ora tutti si chiedono se potrà emulare le gesta della X Martiri, della Centese e del Consandolo. La risposta l’affidiamo a Tommaso Panzavolta, capocannoniere della squadra con 9 gol e tante promozioni all’attivo. "Dopo la vittoria nello scontro diretto con il Galeazza siamo consapevoli di essere una squadra che può vincere il campionato. Ai valori tecnici abbiamo aggiunto una buona dose di carattere".

Per poco il nuovo acquisto Berto partecipava alla fiera del gol. "Peccato: ha preso la traversa. Berto è un valore aggiunto, così come Bertasi e Skabar". Quando rivedremo in campo il suo amico Lettieri? "Se tutto fila liscio rientrerà a inizio gennaio, e sarà come un altro acquisto di grido".

L’esperienza in difesa di Fabio Franceschini, tornato in rossoblù a inizio dicembre, non è stata sufficiente a evitare un’imbarcata al Copparo, travolto 5-2 a Vado. Sconfitta di misura nei minuti di recupero per il Pontelagoscuro a Sala Bolognese, una squadra che si è rilanciata per i play off dopo una serie di vittorie. Buon punto per l’Amici di Stefano in casa con la Ceretolese, va ko infine la Codigorese a Calderara nello scontro salvezza con l’Airone.