Prima categoria. Dalla salvezza ai sogni di gloria: ecco Mercatellese-Acqualagna

Le squadre che militano nei campionati di Prima e Seconda categoria in questo fine settimana scendono in campo per la seconda giornata del girone di ritorno. Si gioca alle ore 15. Questo il programma odierno in Prima categoria girone A.

Mercatellese-Falco Acqualagna. "Partita importante – dice il presidente della Mercatellese Marco Antoniucci – contro una squadra allestita per stare ai vertici. Noi cerchiamo punti per arrivare alla salvezza il primo possibile". Mercatellese (foto a sinistra il tecnico Bruscia) con tutti gli uomini della rosa disponibili, tranne Cristian Ndoy infortunato. "Sarà molto dura per noi – dice il trainer della Falco Emiliano Cappelli – affrontiamo una squadra che rispetto agli ultimi anni si rinforzata con ottimi giocatori, incontriamo una squadra che sta bene e soprattutto in casa sa farsi valere. Abbiamo molte defezioni". Di sicuro non saranno della partita Cazzola, Renghi e Foresto. Le altre: Atletico Mondolfo-Pantano calcio; Maior-San Costanzo; Muraglia-Csi Delfino Fano (ore 14,30); Osteria Nuova-Tavernelle; Peglio-Real Altofoglia; Viridissima Apecchio (foto a destra)-Nuova Real Metauro. Domani: Audax Calcio Piobbico-Avis Montecalvo.

Seconda categoria girone A, oggi sette anticipi. Cantiano-Avis Sasscorvaro (ore 14,30); Carpegna-Montelabbate; Frontonese-Durantina Sant Cecilia; Piandimeleto-Olympia Macerata Feltria; Pole Calcio-Valfoglia Tavoleto (ore 17,30); Santangiolese-Casinina Calcio; Vigor San Sisto-Vis Canavaccio 2008. Domani Ca’ Gallo-Vadese calcio. Nel girone B si giocano oggi tutte e otto le partite: Arzilla-Della Rovere (14,30); Atletico River Urbinelli-Marotta Maroso Mondolfo; Gradara Calcio-Villa Ceccolini Calcio; Hellas Pesaro-Us Fortuna Fano; Ies S. Veneranda-VF Adriatico; Isola di Fano-Pontesasso; Marottese Arcobaleno-Cuccurano; Piandirose-Real Mombaroccio.

am. pi.