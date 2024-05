Prima Categoria, domenica prossima a Porotto in palio il salto di categoria. X Martiri, la finale è col Persiceto. Retrocesse Bondeno e Argentana

Solo delusioni e rimpianti per le ferraresi impegnate nei play out. Il derby salvezza più avvincente, tra l’Argentana e il Santa Maria Codifiume, è andato in scena a San Biagio, una gara da cuori saldi. I granata avevano a disposizione due risultati su tre, ma è stata la squadra della frazione a sbloccare il risultato su calcio di rigore calciato dallo specialista Darraj. La formazione di casa non ci sta e trova il pareggio con Malka, un fedelissimo del presidente Bruschi fin dai tempi dell’Eccellenza. A pochi minuti dal termine dei tempi regolamentari Coletti potrebbe segnare il gol della salvezza, ma lo spreca malamente. Si va così ai supplementari, al 115’ un’uscita sconsiderata del portiere costa il secondo calcio di rigore per il Codifiume. Dal dischetto Darraji non trema e trasforma. Per l’Argentana è la terza retrocessione consecutiva, il prossimo anno la nobile decaduta sarà in Seconda categoria, mentre la matricola rossoblù resterà in Prima categoria. Non si dà pace Jacopo Innocenti: "E’ lo specchio del nostro campionato – è il rimpianto espresso dal tecnico granata – abbiamo disputato una partita importante, vanificata da tanti errori in zona gol e in difesa. Avremmo meritato noi di salvarci, ma il calcio non è il pugilato: non si vince ai punti". Nell’altro spareggio playout non ce l’ha fatta il Bondeno a salvare la pelle. I matildei si giocavano un’intera stagione a Nonantola, ma non sono riusciti a sovvertire il pronostico che li dava soccombenti dopo la stagione regolare, conclusa al penultimo posto a 4 lunghezze dalla formazione modenese. Per il Bondeno il risultato rappresenta il mesto ritorno in Seconda categoria. Per quanto riguarda lo spareggio play off, sarà il Persiceto ad affrontare domenica prossima la X Martiri a Porotto: la formazione bolognese ha avuto ragione del Ravarino per 2-1 dopo i tempi supplementari.