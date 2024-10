Prima Categoria. Fusignano e Savarna a punteggio pieno. Cade il Cotignola

Real Fusignano e Savarna a punteggio pieno grazie alle vittorie a Savarna e in casa con il Modigliana. Nel girone F cade il Cotignola (2-1 a Imola col Tozzona) mentre la Virtus Faenza pareggia a Medicina (1-1) col Fly. Prima Categoria (3ª giornata). Girone G: Marina-R. Fusignano 1-2 (21’ pt rig. Ravaglia (RF), 5’ st Tunde (RF), 10’ st Trovato), Meldola-Vecchiazzano 1-1, O. Sport Alfonsine-F. Ghiaia 0-0, Pianta-Bagnacavallo 2-0 (9’ st Rafelli, 40’ st Canaku), S. Vittore-Sp. Predappio 4-1, S. Pancrazio-Savio 1-0 (9’ pt Fancellu), S. Sofia-Carpena 1-2, Savarna-Modigliana 5-2 (20’ pt F. Baldoni (M), 30’ pt Bezzi, 20’ st Luzzi, 30’ st Pasi, 32’ st, Adamo (M), 40’ st Luzzi, 45’ st Bezzi). Classifica: R. Fusignano, Savarna 6; Meldola, Vecchiazzano 4; Carpena, S. Pancrazio, S. Vittore, Marina, Sp. Predappio, Bagnacavallo 3; Only Sport Alfonsine, Savio, S. Sofia, F. Ghiaia 1; Modigliana, Pianta 0. Girone F: Dozzese-Basca 1-0, Fly-Virtus Faenza 1-1 (11’ pt Lumci (V), 30’ pt rig. Comone), Fossolo-Pontevecchio 2-2, Funo-P. Bubano 0-1, Murri-Lib. C. S. Pietro 1-0, R. Molinella-Fontanelice 2-0, Savena-C. del Rio 3-2, T. Pedagna-Cotignola 2-1 (18’ pt Pasotti (T), 21’ pt Roncassaglia (T), 48’ st Antonellini). Classifica: T. Pedagna, Dozzese 6; Pontevecchio, P. Bubano, Fly 4; R. Molinella, Cotignola, Murri, Savena, Fontanelice, Lib. C.S.Pietro 3; Fossolo, Basca, V. Faenza 1; Funo, C. del Rio 0. (in foto Tunde del Real Fusignano)

u.b.