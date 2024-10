Prima Categoria. Fusignano e Savarna, pari con emozioni. Il Savio cala il poker

Prosegue l’imbattibilità del Real Fusignano, capolista solitaria del girone G di Prima: 2-2 casalingo nel derby col Savarna, pareggiando nel finale con Di Pinto. Prosegue l’ascesa del Savio, secondo, che travolge 4-1 l’Only Sport Alfonsine malgrado il primo gol in campionato di Giovanni Rotondi (foto). Girone G: Bagnacavallo-Meldola 2-2 (10’ st Ghetti (M), 17’ st Camara, 35’ st Manica (M), 38’ st Greco), Carpena-Marina 2-4 (1’ aut. L. Casadei, 15’ pt Trovato, 17’ pt rig. Iacovelli (C), 13’ st Fedele (C), 36’ st Magari, 42’ st De Cesare), F. Ghiaia-S. Sofia 3-2 (30’ pt e 30’ st Ricciardi (FG), 5’ st Sassi (FG), 35’ st rig. e 38’ st Campacci), Modigliana-S. Vittore 1-1, R. Fusignano-Savarna 2-2 (5’ pt Tunde, 38’ pt Pasi, 16’ st Pasi (S), 16’ st Fabbri (S), 38’ st Di Pinto), Savio-O. Sport Alfonsine 4-1 (3’ pt e 42’ pt Benini, 17’ pt Rotondi (O), 30’ st rig. Bandini, 43’ st Ghetti), Sp. Predappio-Pianta 2-2, Vecchiazzano-S. Pancrazio 2-0 (11’ pt Abdessmand, 23’ pt Ruffino). Classifica: R. Fusignano 8; F. Ghiaia, Vecchiazzano, Savio, S. Vittore, Bagnacavallo, Savarna, Sp. Predappio 7; Marina, S. Pancrazio 6; Meldola 5; S. Sofia, Pianta 4; Carpena 3; Modigliana 2; Only Sport Alfonsine 1. Girone F: P. Cotignola-Murri 1-2 (40’ pt Piunti (M), 42’ pt Di Rosa (M), 9’ st Fiorillo), Virtus Faenza-Funo 1-2 (9’ pt Vespi (V), 20’ pt D. Scarallo, 42’ st Lipparini). Classifica: T. Pedagna 10; Fontanelice 9; R. Molinella, Pontevecchio, Dozzese, Fly 7; Murri, Cotignola, C. del Rio 6; Basca 4; Funo, Savena, Lib. C. S. Pietro 3; P. Bubano 2; Fossolo, V. Faenza 1.

